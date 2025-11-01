Dar viena nesėkmė „Premier“ lygoje lemtų „juodžiausią“ laikotarpį „Liverpool“ istorijoje

Nepaisant rekordinių, beveik 450 mln. svarų sterlingų išlaidų praėjusią vasarą, olandų treneriui kol kas nepavyko sukurti vieningos komandos, galinčios nuosekliai kovoti dėl aukščiausių pozicijų. Dabartiniai čempionai po keturių pralaimėjimų iš eilės „Premier“ lygoje nukrito į septintą vietą.
Keturi pralaimėjimai iš eilės, užfiksuoti tarp 2025 m. rugsėjo ir spalio, pakartojo blogiausius „Liverpool“ rezultatus nuo „Premier“ lygos įkūrimo – 2021 m. vasarį ir 1993 m. rugsėjį.
Nei vienu, nei kitu atveju komanda nepatyrė penkto pralaimėjimo, tad artėjantis mačas prieš „Aston Villa“ bus lemiamas siekiant išvengti precedento neturinčio rekordo.
Skirtingai nei dabartinėje „Didžiojo šešeto“ klubų stabilumo eroje, tokie sunkumų periodai 10-ajame dešimtmetyje buvo kur kas dažnesni, kai konkurencija tarp stipriausių Anglijos komandų buvo gerokai lygesnė nei šiandien.
Iš „Didžiojo šešeto“ klubų nė vienas nebuvo išvengęs ilgesnių krizių. „Manchester City“ patyrė prasčiausią seriją – aštuonis pralaimėjimus iš eilės tarp 1995 m. rugpjūčio ir spalio, dar prieš prasidedant didžiosioms investicijoms į klubą. „Tottenham“ 1994 m. pradžioje buvo pralaimėjęs septynis kartus iš eilės, o „Chelsea“ 1993 m. fiksavo šešių nesėkmių seriją.
„Arsenal“ ir „Liverpool“ dalijasi rekordu – po keturis pralaimėjimus iš eilės, atitinkamai tris ir du kartus. „Arsenal“ tai nutiko 1992 ir 1995 m., kai klubas dar tik žengė į Arsene’o Wengero eros pradžią. Tuo metu „Manchester United“ patyrė keturis pralaimėjimus iš eilės 2022 m. vadovaujant Erikui ten Hagui.
Kalbant apie pergalių badą, skirtumas tarp erų taip pat ryškus. „Manchester City“ 1995 m. nelaimėjo net 15 rungtynių iš eilės, „Chelsea“ – 12 tarp 1992 m. gruodžio ir 1993 m. vasario. „Liverpool“ blogiausia serija buvo 11 rungtynių be pergalių nuo 2002 m. lapkričio iki 2003 m. sausio, o „Tottenham“ ir „Arsenal“ tuo metu taip pat išgyveno dešimties ir aštuonių rungtynių be pergalių atkarpas.
A. Sloto ir jo „Liverpool“ komandai spaudimas yra milžiniškas. Penktas pralaimėjimas iš eilės būtų ne tik stiprus psichologinis smūgis, bet ir įtrauktų trenerio pavardę į „juodąjį“ istorinių rekordų sąrašą, kurio klubas išvengė daugiau nei tris dešimtmečius.
