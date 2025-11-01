Modestas Vaičiulis dominavo Lietuvos vasaros slidinėjimo čempionate

Vyrų 1,5 km sprinte laisvuoju stiliumi M. Vaičiulis aplenkė Tautvydą Strolią bei Matą Gražį. Daujotas Jonikas buvo diskvalifikuotas. 10 km lenktynėse klasikiniu stiliumi M. Vaičiulis (23:26) už nugaros paliko T. Strolią (24:07) bei M. Gražį (25:02).
Moterų sprinte triumfavo Eglė Savickaitė. Sidabrą pelnė Ieva Dainytė, o bronzą – Emilija Tamoševičiūtė.
Revanšą I. Dainytė pasiekė 5 km trasoje (13:54), kur aplenkė E. Savickaitę (14:16). Trečia vėl buvo E. Tamoševičiūtė (14:29).
