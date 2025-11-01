 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Modestas Vaičiulis dominavo Lietuvos vasaros slidinėjimo čempionate

2025-11-01 10:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 10:12

Ignalinoje surengtas Lietuvos vasaros slidinėjimo čempionatas, kuriame dominavo Modestas Vaičiulis.

Modestas Vaičiulis | Organizatorių nuotr.

0

Vyrų 1,5 km sprinte laisvuoju stiliumi M. Vaičiulis aplenkė Tautvydą Strolią bei Matą Gražį. Daujotas Jonikas buvo diskvalifikuotas. 10 km lenktynėse klasikiniu stiliumi M. Vaičiulis (23:26) už nugaros paliko T. Strolią (24:07) bei M. Gražį (25:02).

Moterų sprinte triumfavo Eglė Savickaitė. Sidabrą pelnė Ieva Dainytė, o bronzą – Emilija Tamoševičiūtė.

Revanšą I. Dainytė pasiekė 5 km trasoje (13:54), kur aplenkė E. Savickaitę (14:16). Trečia vėl buvo E. Tamoševičiūtė (14:29).

