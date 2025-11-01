 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Paris“ klubo gretas papildė NBA patirties turintis gynėjas

2025-11-01 18:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-01 18:13

Paryžiaus „Paris“ klubas oficialiai pranešė, kad prie ekipos jungiasi 26 metų 196 cm ūgio gynėjas Jaredas Rhodenas.

J.Rhodenas bandys įsitvirtinti Eurolygoje

0

Iki šiol amerikietis nėra rungtyniavęs Europoje, o praėjusiame sezone priklausė Toronto „Raptors“ klubui.

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) J.Rhodenas sužaidė 10 rungtynių ir per 22 minutes pelnė 11,4 taško, atkovojo 3,8 kamuolio ir atliko 3,5 rezultatyvaus perdavimo.

Vis tik didesnę dalį sezono gynėjas praleido Plėtojimosi lygoje, kur atstovavo dublerinei „Raptors“ komandai.

Praeityje savųjų šansų NBA jis buvo sulaukęs Šarlotės „Hornets“ ir Detroito „Pistons“ komandose.

