Genutė Žalienė atvirai apie užgimusią meilę multimilijonieriui: „Daug lepšių ir išnaudotojų per gyvenimą turėjau“

Naujienų portalui tv3.lt ji atvirai pasakoja apie kasdienybę, vaikus, naują parodą ir gyvenimo filosofiją.
Gyvenimas tarp žirgų ir kūrybos
„Šiuo metu jaučiuosi labai laiminga – gyvenu intensyvų, bet kartu labai kūrybišką gyvenimą. Mokausi apie lenktyninius žirgus ir auginu juos. Kartais tapau. Netrukus laukia mano nauja paroda, kurios tema – psichologiniai gyvenimo žaidimai ir kitos išmintys“, – sako G. Žalienė.
Jos dienos visiškai skirtingos: vieną dieną – žirgų lenktynės, kitą – ramus poilsis su knyga rankoje.
„Mados sritis man visada bus artima, bet šiuo metu daugiausia dėmesio skiriu žirgams, savo garderobui, filosofijai. Taip pat man labai svarbus sportas – sportuoju pati kiekvieną dieną! O hobis – žirgų lenktynės, suteikia adrenalino ir džiaugsmo, kai mūsų žirgai laimi“, –pasakoja pašnekovė.
Londonas tapo tikraisiais namais
Nors didmiesčio šurmulys kai kam atrodo nepakeliamas, Genutei Londonas – tikra erdvė gyventi ir kurti.
„Čia jaučiuosi puikiai – tai mano namai. Man nelabai reikalinga šio didmiesčio dinamika ir galimybės, jos aktualios jaunesnei kartai. Bet restoranai, gyvenimo kokybė – po Londono kitur įsikurti būtų sunkoka“, – šypsosi pašnekovė.
Vis dėlto lietuviškų šaknų ilgesys niekur nedingsta.
„Pasiilgstu baravykų, cepelinų ir Lietuvos gamtos – miškų, ežerų ir to ramaus jausmo. Šaknys man visuomet išlieka svarbios.“
Motinystė užsienyje
Genutė – dviejų vaikų mama. Dukra Ūla Marija iš pirmosios santuokos jau beveik dvidešimties, studijuoja politiką Londone ir mokosi mandarinų kalbos. Sūnui Ray Benjamin – septyneri.
„Man atrodo, kad svarbiausia yra meilė, o ne geografinė vieta. Vaikai užauga platesnio akiračio, jie drąsesni, atviresni, turintys daugiau galimybių. Man didžiausia laimė matyti, kaip jie gražiai auga.“
Nors šeimoje padeda auklė, didžiausia atsakomybė vis tiek tenka jai pačiai.
„Išlaikau vaiką viena, nes buvęs vyras vis dar laiko daug nuoskaudų. Man negaila – aš davėja, todėl ir apdovanota iš kitų šaltinių“, – atvirauja Genutė.
Nauja meilė – multimilijonierius anglas
Apie dabartinius santykius pašnekovė kalba santūriai, bet atvirai pripažįsta – yra labai laiminga.
„Esu dėkinga už savo santykius, tačiau jie man yra asmeniška sritis. Jis – multimilijonierius, daugybę verslų turintis anglas. Vis dėlto labiau noriu kalbėti apie kūrybą, pomėgius ir veiklas, kurios mane įkvepia.“
Paklausta apie praeitį, ji neslepia – su buvusiu vyru keliai jau galutinai išsiskyrė, o ryšio palaikyti nepavyksta. Pasak Genutės, bendravimas sudėtingas, nes vyras nesusitaiko su jos naujuoju gyvenimu.
„Su juo bendrauti sunku, nes pavydi mano puikaus dabartinio gyvenimo. Bet aš jį paleidau. Žiūriu į priekį su dėkingumu už patirtis, kurios mane suformavo.“
Vis dėlto Genutė priduria, kad kiti vyrai jai visai neįdomūs.
„Nematau kitų vyrų ir visai neįdomu. Daug lepšių, išnaudotojų per gyvenimą turėjau. Dabar tikrai žinau, ko noriu ir atskiriu pelus nuo grūdų.“
Kūryba – net santykiuose
Genutė į kūrybą žvelgia kur kas plačiau nei vien tik į meną ar menines veiklas. Ji įsitikinusi, kad kūryba slypi kiekviename kasdieniame žingsnyje – tiek buityje, tiek santykiuose, tiek savęs pažinime.
„Kūryba yra visur – net paruošti pusryčius yra kūryba. O didžiausia kūryba – santykiai tarp vyro ir moters. Tai aukštoji matematika: kada būti rimtai, kada patylėti, kada pavirsti koketiška blondine. Manau, man sekasi, nes esu labai plataus spektro ir moku žongliruoti savo veidais.“
Ji priduria, kad mados pasaulis jai visuomet bus artimas, tačiau šiandien daugiausia dėmesio skiria žirgams, filosofijai, sportui ir savo garderobui.
„Sportuoju kiekvieną dieną! O žirgų lenktynės man suteikia adrenalino ir džiaugsmo.“
„Didžiausias mano tikslas – išmokti mėgautis gyvenimo gėrybėmis, bet neprisirišti prie jų. Nes viskas yra laikina. Noriu eiti visur su Dievu, džiaugtis gyvenimu, tikėti, mylėti save ir kitus“, – priduria G. Žalienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!