Marijampolietės gaminami želės tortai sprogdina internetą: raibsta tiesiog akyse

2025-09-06 19:00
2025-09-06 19:00

28-erių Brigita Klanauskienė iš Marijampolės savo kūrybinį kelią atrado per spalvingus želės sluoksnius, vaisių raštus ir saldžiai gaivų jogurto bei želatinos derinį. Šiandien ji gamina įspūdingus želėz tortus ne tik savo šeimai, bet ir kitiems – ir visa tai daro iš savo kieme stovinčio, specialiai įrengto namelio ant ratų.

Marijampoliškė 28-erių Brigita kuria neįtikėtinus tortus: vien pažiūrėjus raibsta akyse (nuotr. asm. archyvo)
20

28-erių Brigita Klanauskienė iš Marijampolės savo kūrybinį kelią atrado per spalvingus želės sluoksnius, vaisių raštus ir saldžiai gaivų jogurto bei želatinos derinį. Šiandien ji gamina įspūdingus želėz tortus ne tik savo šeimai, bet ir kitiems – ir visa tai daro iš savo kieme stovinčio, specialiai įrengto namelio ant ratų.

0

Viskas prasidėjo nuo smalsumo, paskui sekė drąsa pabandyti ir kantrybė nepasiduoti po nesėkmių. Brigitos istorija – apie pomėgį, kuris virto darbu ir kasdieniu džiaugsmu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Marijampoliškė 28-erių Brigita kuria neįtikėtinus tortus: vien pažiūrėjus raibsta akyse
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Marijampoliškė 28-erių Brigita kuria neįtikėtinus tortus: vien pažiūrėjus raibsta akyse

Nuo idėjos iki namelio ant ratų

Brigita pasakoja, kad želės tortus pradėjo gaminti dar 2019 metais, iš pradžių – tik savo artimiesiems:

„Pamačiau feisuke moterį, kuri darė želės tortus ir pagalvojau, kodėl gi nepabandžius man pačiai gaminti. Pabandžiau ir man, žinoma, gavosi ne iš pirmo karto tas geras skonis, bet visgi man pavyko ir mano šeimai patiko želės tortai“, – prisimena ji.

Tuo metu kilo mintis gaminti želės tortus ir kitiems, tačiau tam dar trūko sąlygų: „Neturėjau tam galimybės, nes negalėjau įsirengti virtuvės namuose.“

Vis tik, 2022 metais, gimus sūnui, Brigita suprato, kad norėtų darbo, kurį galėtų dirbti iš namų.

„Prisiminiau tortus, pakalbėjau apie tai su vyru, jis pritarė, bet tuo metu dar negalėjau įsirengti virtuvės.

Po dviejų metų įvyko taip, kad mano draugė pardavinėjo namelį ant ratų, kuriame buvo vykdoma veikla, susijusi su maistu – aš jį nusipirkau“, – pasakoja ji.

Dabar tame namelyje, kuris stovi jos namo kieme, moteris gamina želės tortus pagal užsakymus:

„Turiu įsirengusi atskirą virtuvėlę, kad galėčiau gaminti tortus. Man ten patogu.“

Želės torto magija – nuo sluoksnių iki skonio

Paklausta apie želės torto ingredientus, moteris sako, kad jų nedaug, bet visa esmė – kaip juos sujungsi:

„Naudojama želė, natūralus jogurtas ir želatina. Nors produktų nedaug, želės tortą mėgsta daugelis.“

Kaip ir kiekvienas kūrybinis procesas, tortų gamyba moteriai neapsiėjo be pirmųjų klaidų ir pamokų.

„Pradėjusi gaminti želės tortus dariau begalę klaidų, nemokėjau išimti gražiai iš formos, bet yra svarbiausia formą patepti aliejumi – tai būtų pagrindinis dalykas, kad tortas gautųsi gražus.“

Ji taip pat pabrėžia, kad itin svarbus yra teisingas želatinos kiekis. Pasak Brigitos, į jogurtą būtina įdėti tinkamą jos kiekį, nes priešingu atveju tortas gali gautis per kietas arba per skystas.

„Nėra labai sudėtinga padaryti želės tortą – reikia tik padaryti gerą skonį“, – sako ji.

Vienas pagrindinių skonių raktų – saldintas jogurtas: „Yra svarbiausia skaniai padaryti jogurtą, kad jis būtų saldintas su kondensuotu pienu.“

Dažniausiai Brigita gamina 2 kg sveriančius, pilnavidurius želės tortus, o pats skaniausias jai asmeniškai – su persikais ir mandarinais.

„Žmonių paklausi visada, kokios uogos ar vaisiai žmogui patinka, tuomet tokius ir dedu į želės tortą. Aš duodu jiems pasirinkimą, tačiau populiariausi pasirinkimai – vyšnios, persikai, mandarinai ir šilauogės“, – sako ji.

Kaip gimsta vienas želės tortas?

Brigita detaliai paaiškina visą gamybos procesą – nuo pirmojo sluoksnio iki galutinio rezultato:

„Pirmą želės torto sluoksnį dedu permatomą – ją pasidarau, atvėsinu ir supilu į indą, kuriame gaminu tortą.

Kai šis sluoksnis sustingsta, ant viršaus dedu vaisius – tai pati smagiausia dalis, nes nežinai, kaip viskas atrodys išėmus tortą.

Vaisius truputį apšlakstau želė, kad jie „neišplauktų“ – taip viskas sustingsta. Tuomet pilu likusią želės dalį ir sluoksniuoju: jogurtas, želė, o paskutiniame sluoksnyje – jogurtas su vaisiais.“

Brigita sako, kad tortas sustingsta šaldytuve, o visas gamybos procesas trunka apie pusę dienos. Ji paaiškina, kad „jeigu dedamas pačios želės sluoksnis, šaldytuve reikėtų laikyti dvi valandas, o jeigu dedamas jogurtas – jis stingsta greičiau, užtenka ir valandos“.

Taip pat, pasak moters, pats pirmasis ir itin svarbus žingsnis gaminant želės tortą – formos ištepimas aliejumi.

„Želės tortai – puikus pasirinkimas vaikų gimtadieniams, nes jie yra gaivūs, lengvi, ne per saldūs ir vizualiai labai patrauklūs. Jame yra vaisių. Tai tikrai labai tinka vaikams“, – sako ji.

Tai – Brigitos saldi kelionė, prasidėjusi iš paprasto smalsumo, subrandinta kantrybės ir šiandien virtusi verslu. Jos želės tortai – ne tik desertas, bet ir širdies darbas, kuriame telpa ir meilė, ir kūryba.

