TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

JK: Izraelio pareigūnai nebus kviečiami į Londono ginklų mugę

2025-08-29 10:57 / šaltinis: BNS
2025-08-29 10:57

Izraelio vyriausybės atstovai nebus pakviesti į artėjančią ginklų mugę Londone, penktadienį pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybės atstovas, dvišaliams diplomatiniams santykiams pablogėjus dėl karo Gazos Ruože.

Londonas, Jungtinė Karalystė (nuotr. SCANPIX)

Izraelio vyriausybės atstovai nebus pakviesti į artėjančią ginklų mugę Londone, penktadienį pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybės atstovas, dvišaliams diplomatiniams santykiams pablogėjus dėl karo Gazos Ruože.

0

„Galime patvirtinti, kad jokia Izraelio vyriausybės delegacija nebus pakviesta į kitą mėnesį vyksiančią „DSEI UK 2025“ parodą“, – pažymima Gynybos ministerijos pranešime, išsiųstame naujienų agentūrai AFP.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelio gynybos įmonėms vis tiek bus leidžiama dalyvauti kas dvejus metus vykstančiame renginyje.

Tuo metu Izraelis apkaltino Britaniją diskriminacija.

„Šie apribojimai yra sąmoningas ir apgailėtinas diskriminacijos aktas prieš Izraelio atstovus. Todėl Izraelio gynybos ministerija pasitrauks iš parodos ir neįkurs nacionalinio paviljono“, – teigiama ministerijos pranešime.

