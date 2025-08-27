Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Netanyahu tapo pirmuoju Izraelio vadovu, pripažinusiu armėnų genocidą

2025-08-27 18:16 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 18:16

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu tapo pirmuoju Izraelio vyriausybės vadovu, pripažinusiu Osmanų imperijos prieš 110 metų vykdytas masines armėnų žudynes genocidu, trečiadienį pranešė laikraštis „Times of Israel".

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu tapo pirmuoju Izraelio vyriausybės vadovu, pripažinusiu Osmanų imperijos prieš 110 metų vykdytas masines armėnų žudynes genocidu, trečiadienį pranešė laikraštis „Times of Israel“.

1

JAV verslininkas Patrickas Bet-Davidas antradienį savo tinklalaidėje paklausė, kodėl Izraelis anksčiau nepripažino Osmanų imperijos vykdyto genocido prieš „armėnus, asirus ir graikus“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

B. Netanyahu atsakė: „Aš ką tik tai padariau. Visada prašom“.

Istorikų teigimu, per Pirmąjį pasaulinį karą, 1915 ir 1916 metais, Osmanų imperijos laikais per sistemingas žudynes buvo nužudyta apie 1,5 mln. armėnų.

Turkija, kaip valstybė – teisių perėmėja, atmeta genocido terminą, reiškiantį sąmoningą armėnų tautos naikinimą sistemingais metodais, tačiau pripažįsta, kad buvo nužudyta 300-500 tūkst. žmonių.

Iki šiol Izraelis vengė oficialaus pripažinimo. Buvo kelios parlamentinės iniciatyvos, tačiau nė viena iš jų nesibaigė oficialiu balsavimu.

Blogėjantys santykiai su Turkija

Ankstesnį Izraelio atsargumą daugiausia lėmė jo santykių su Turkija aspektai. Tačiau pastaraisiais metais santykiai dar labiau pablogėjo, ypač dėl Izraelio veiksmų palestiniečių atžvilgiu. 2023 m. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoanas apkaltino Izraelį vykdant „genocidą“ Gazos Ruože.

2019 m. JAV Kongresas genocidu pripažino armėnų žudynes Osmanų imperijoje Pirmojo pasaulinio karo metais. Vokietijos Bundestagas tai padarė 2016-aisiais, o tai tuo metu sukėlė didelę įtampą Vokietijos ir Turkijos santykiuose.

