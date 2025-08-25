Gazos Ruože žuvo „Al Jazeera“ žurnalistas

Atstovas spaudai teigė, kad fotožurnalisto ir operatoriaus Mohammado Salamos mirtis buvo patvirtinta, „Al Jazeera“ anksčiau pranešus, kad jis žuvo per Izraelio smūgį.
Jis žuvo per ataką prieš medicinos kompleksą, sakė televizija.
Izraelis šių pranešimų kol kas nekomentavo.
Anksčiau šį mėnesį per Izraelio aviacijos smūgį prie „Al Shifa“ ligoninės Gazos mieste žuvo keturi „Al Jazeera“ darbuotojai ir du laisvai samdomi darbuotojai. Šis smūgis sulaukė plataus pasmerkimo.
Gazos civilinės gynybos atstovas Mahmudas Bassalas taip pat teigė, kad per naujausią išpuolį žuvo 14 žmonių, įskaitant žurnalistus.
Izraelio dronas su sprogmenimis taikėsi į Nasero ligoninės pastatą Kan Junise, o po to, jau evakuojant sužeistuosius, buvo surengtas aviacijos smūgis, sakė M. Bassalas.
