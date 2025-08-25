Kraupi tragedija: vyrui susirgus vėžiu žmona išžudė visą šeimą

Šeimos narių kūnai buvo rasti jų namuose Madbury mieste, skelbė nbcnews.com.
Šeimos tragedija
Teisėsaugos institucijos nurodo, kad jų mirties atvejai buvo pripažinti nužudymais. Namuose taip pat buvo rastas dar vienas vaikas – mažametis, kuris nenukentėjo.
Manoma, kad Emily Long nusižudė netrukus po to, kai įvykdė žmogžudystes. Nors tyrimas vis dar vykdomas, generalinio prokuroro biuras ragina vengti spekuliacijų dėl vienos konkrečios priežasties ar streso veiksnio.
Tyrėjai nurodo, kad buvo gauta pranešimų apie įvairias problemas šeimoje, tačiau tiksli motyvo versija dar nenustatyta.
Pasak žiniasklaidos, Ryanui Longui buvo diagnozuotas smegenų vėžys – apie tai pati Emily buvo pasidalijusi savo „TikTok“ paskyroje, kuri po įvykio buvo padaryta privati. Nors keli liudininkai patvirtino Ryano sveikatos būklę, tyrėjai kol kas neturi prieigos prie medicininių dokumentų.
Ryan Long dirbo mokyklos psichologu „Oyster River“ vidurinėje mokykloje. Mokyklos vadovas Robertas Shapsas išplatino pareiškimą, kuriame sakė: „Esame sugniuždyti dėl šios tragiškos keturių bendruomenės narių netekties. Reiškiame giliausią užuojautą visiems, kuriuos tai palietė.“
Emily Long dirbo vietiniame restoranų tinkle „Wing-itz“. Įmonė savo „Facebook“ paskyroje rašė: „Mūsų širdys ir maldos šiuo itin sunkiu metu yra su Emily Long šeima. Esame giliai sukrėsti ir reiškiame nuoširdžią užuojautą.“
