Mirė žymi Lietuvos gydytoja

Apie netektį socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Laidojimo paslaugų centras. Pranešama, kur ir kada vyks atsisveikinimas su žymia gydytoja.
Atsisveikinimas su gydytoja Stanislava Baranauskiene
S. Baranauskienės gyvybė užgeso rugpjūčio 22 dieną. Ji daugybę metų dirbo Vilniaus gimdymo namuose, buvo akušerė-ginekologė.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad užgeso ilgametės, žymios gydytojos STANISLAVOS BARANAUSKIENĖS (1935.02.28–2025.08.22) gyvybė.
Stanislava visą savo profesinį kelią dirbo akušere-ginekologe Vilniaus gimdymo namuose.
Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, draugus, kolegas, visus kuriems Stanislava buvo artima ir brangi, kurie norėtų dar ir dar kartą pasakyti jai AČIŪ. Stiprybės ir šviesių prisiminimų!
Atsisveikinti su Stanislava Baranauskiene galima Laidojimo paslaugų centro Antakalnio padalinyje, adresu: M. K. Paco g. 4, Vilniuje, 1-oje salėje:
• rugpjūčio 26 d., antradienį, 10:00–13:15 val.
Urna išnešama antradienį 13:15 val.
Laidojama Antakalnio kapinėse.
Artimieji Stanislavos atminimą prašo pagerbti vienu baltu gėlės žiedu.
Šv. Mišios už Stanislavos sielą bus aukojamos Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje rugpjūčio 25 d., pirmadienį, 18 val. Kviečiame pasimelsti kartu.
Mes, Laidojimo Paslaugų Centras, esame šalia, kad ir ko reikėtų šiomis atsisveikinimo akimirkomis. Atsiremkite.
Visų mylėjusių atminty ir širdyse, Stanislava, bus amžini Tavo namai. Ilsėkis Rojaus soduose ir Dievo glėbyje, tiek daug gero čia, žemėje, padariusi, tiek daug gyvybių į pasaulį ateiti padėjusi… Labai ilgėsimės ir su didžiausiu dėkingumu žvakutę uždegsime...“ – dalijosi Laidojimo paslaugų centras.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!