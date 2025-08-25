Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirė žymi Lietuvos gydytoja

2025-08-25 09:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-25 09:20

Skaudi žinia medikų bendruomenėje – mirė žymi Lietuvos gydytoja akušerė-ginekologė Stanislava Baranauskienė (1935–2025).

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Skaudi žinia medikų bendruomenėje – mirė žymi Lietuvos gydytoja akušerė-ginekologė Stanislava Baranauskienė (1935–2025).

REKLAMA
0

Apie netektį socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Laidojimo paslaugų centras. Pranešama, kur ir kada vyks atsisveikinimas su žymia gydytoja.

Atsisveikinimas su gydytoja Stanislava Baranauskiene

S. Baranauskienės gyvybė užgeso rugpjūčio 22 dieną. Ji daugybę metų dirbo Vilniaus gimdymo namuose, buvo akušerė-ginekologė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Su giliu liūdesiu pranešame, kad užgeso ilgametės, žymios gydytojos STANISLAVOS BARANAUSKIENĖS (1935.02.28–2025.08.22) gyvybė.

REKLAMA
REKLAMA

Stanislava visą savo profesinį kelią dirbo akušere-ginekologe Vilniaus gimdymo namuose.

Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, draugus, kolegas, visus kuriems Stanislava buvo artima ir brangi, kurie norėtų dar ir dar kartą pasakyti jai AČIŪ. Stiprybės ir šviesių prisiminimų!

REKLAMA

Atsisveikinti su Stanislava Baranauskiene galima Laidojimo paslaugų centro Antakalnio padalinyje, adresu: M. K. Paco g. 4, Vilniuje, 1-oje salėje:

• rugpjūčio 26 d., antradienį, 10:00–13:15 val.

Urna išnešama antradienį 13:15 val.

Laidojama Antakalnio kapinėse.

Artimieji Stanislavos atminimą prašo pagerbti vienu baltu gėlės žiedu.

Šv. Mišios už Stanislavos sielą bus aukojamos Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje rugpjūčio 25 d., pirmadienį, 18 val. Kviečiame pasimelsti kartu.

REKLAMA
REKLAMA

Mes, Laidojimo Paslaugų Centras, esame šalia, kad ir ko reikėtų šiomis atsisveikinimo akimirkomis. Atsiremkite.

Visų mylėjusių atminty ir širdyse, Stanislava, bus amžini Tavo namai. Ilsėkis Rojaus soduose ir Dievo glėbyje, tiek daug gero čia, žemėje, padariusi, tiek daug gyvybių į pasaulį ateiti padėjusi… Labai ilgėsimės ir su didžiausiu dėkingumu žvakutę uždegsime...“ – dalijosi Laidojimo paslaugų centras.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rita Vileišytė-Bagdonas (nuotr. Žygimantas Gedvila / BNS, 123rf.com)
Mirė Vasario 16-osios akto signataro Jono Vileišio dukra (2)
Netektis (nuotr. 123rf.com)
Mirė aktyvi Lietuvos visuomenininkė
Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Mirė iškilus Lietuvos docentas (6)
Netektis (nuotr. 123rf.com)
Liūdna žinia: mirė gerbiama Lietuvos redaktorė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų