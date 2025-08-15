Tauragėje – atsisveikinimas su Dubajuje rastu negyvu Vykintu Širmu: šeima turėjo kuklų prašymą

Pagerbti jo atminimo ir ištarti paskutinį „sudie“ susirinko gausus artimųjų ir draugų būrys.
Kaip jau anksčiau skelbė velionio sesuo Dovilė, šeima turėjo vieną kuklų prašymą.
Liepos mėnesį šalį sukrėtė žinia apie jauno šokėjo mįslingą dingimą ir mirtį. Vykinto paieškoms buvo sutelktos visos pajėgos.
Informacija norintiems atsisveikinti
Primename, kad vėlų antradienio vakarą Vykinto sesuo Dovilė pasidalino įrašu, kuriame informuoja, kur ir kada bus galima atsisveikinti su broliu. Įrašu taip pat leido pasidalinti ir su tv3.lt naujienų portalu.
„Mano brolis, mano meilė, mano visuma, mano kraujas, mano šeima. Mylintis ir mylimas sūnus, nepakartojamas dėdė, talentingas šokėjas. Mes jį mylime ir visada mylėsime, jis išliks mūsų širdyse bei mintyse. Palydėkime mano brolį į paskutinę kelionę kviečiu penktadienį, rugpjūčio 15 d., 9 val. ryto mišios, Stoties g. 2, Tauragėje. Po to – laidojimo namai Sandėlių g. 2, Tauragėje. 16.30 val. atsisveikinimas su kunigu ir išvykimas į kapines“, – rašo Dovilė.
Taip pat šeima turi svarbų prašymą atvykstantiems palydėti Vykinto į paskutinę kelionę:
„Ir iš kiekvieno jūsų prašysiu vieno balto rožės žiedo“.
Primename, jog liepos 11 dieną Dubajuje šeštadienio vakarą dingo garsus šokėjas Vykintas Širmas. Penktadienį patvirtinta, kad negyvo 28-erių vyro kūnas rastas Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE).
Tai BNS penktadienį patvirtino Policijos departamento atstovė Revita Janavičiūtė.
Tauragės apskrities policijos atstovė Lina Banienė BNS nurodė, kad komisariatą apie rastus V. Širmo palaikus informavo Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) Tarptautinių ryšių valdyba.
„Minėtas ieškomas asmuo buvo rastas negyvas ir daugiau detalių ar aplinkybių policijos pareigūnai negavo“, – sakė L. Banienė, negalėjusi įvardyti, kur būtent ir kada rasti palaikai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!