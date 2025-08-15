Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Tauragėje – atsisveikinimas su Dubajuje rastu negyvu Vykintu Širmu: šeima turėjo kuklų prašymą

2025-08-15 14:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 14:55

Rugpjūčio 15 d. Dubajuje miręs šokėjas Vykintas Širmas bus išlydėtas į paskutinę kelionę. Ryte Tauragėje aukotos šv. Mišios už velionį, po kurių prasidėjo atsisveikinimas su velioniu.

Mirė Vykintas Širmas

0

Pagerbti jo atminimo ir ištarti paskutinį „sudie“ susirinko gausus artimųjų ir draugų būrys.

Kaip jau anksčiau skelbė velionio sesuo Dovilė, šeima turėjo vieną kuklų prašymą.

Liepos mėnesį šalį sukrėtė žinia apie jauno šokėjo mįslingą dingimą ir mirtį. Vykinto paieškoms buvo sutelktos visos pajėgos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Informacija norintiems atsisveikinti

Primename, kad vėlų antradienio vakarą Vykinto sesuo Dovilė pasidalino įrašu, kuriame informuoja, kur ir kada bus galima atsisveikinti su broliu. Įrašu taip pat leido pasidalinti ir su tv3.lt naujienų portalu.

„Mano brolis, mano meilė, mano visuma, mano kraujas, mano šeima. Mylintis ir mylimas sūnus, nepakartojamas dėdė, talentingas šokėjas. Mes jį mylime ir visada mylėsime, jis išliks mūsų širdyse bei mintyse. Palydėkime mano brolį į paskutinę kelionę kviečiu penktadienį, rugpjūčio 15 d., 9 val. ryto mišios, Stoties g. 2, Tauragėje. Po to – laidojimo namai Sandėlių g. 2, Tauragėje. 16.30 val. atsisveikinimas su kunigu ir išvykimas į kapines“, – rašo Dovilė.

Vykintas Širmas (Nuotr. asmeninio albumo)

Taip pat šeima turi svarbų prašymą atvykstantiems palydėti Vykinto į paskutinę kelionę: 

„Ir iš kiekvieno jūsų prašysiu vieno balto rožės žiedo“.

Primename, jog liepos 11 dieną Dubajuje šeštadienio vakarą dingo garsus šokėjas Vykintas Širmas. Penktadienį patvirtinta, kad negyvo 28-erių vyro kūnas rastas Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE).

Tai BNS penktadienį patvirtino Policijos departamento atstovė Revita Janavičiūtė.

Tauragės apskrities policijos atstovė Lina Banienė BNS nurodė, kad komisariatą apie rastus V. Širmo palaikus informavo Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) Tarptautinių ryšių valdyba.

„Minėtas ieškomas asmuo buvo rastas negyvas ir daugiau detalių ar aplinkybių policijos pareigūnai negavo“, – sakė L. Banienė, negalėjusi įvardyti, kur būtent ir kada rasti palaikai.

 

