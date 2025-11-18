Alanas Chošnau dalijasi žinia: „Planai keičiasi greičiau nei skrydžių tvarkaraštis“

„Ši daina gimė iš tų akimirkų, kai atrodo, kad tavo mintys užstrigusios, o planai keičiasi greičiau nei skrydžių tvarkaraštis“, – sako Alanas. Jis pabrėžia, kad ši daina nėra joks „valstybinis užsakymas“ ar reakcija į konkrečius įvykius, bet ji idealiai tinka šio meto situacijai, kai oro uostų trikdžiai tampa nemalonia realybe: „Tai absoliučiai ne valstybinis užsakymas, tiesiog smagi daina, kuri mane labai taikliai aplankė dar iki hibridinių atakų, bet dabar tikiu, kad ji gal nors šiek tiek pakels nuotaiką oro uostuose stringantiems žmonėms“, – kalba atlikėjas.
Dainos tekstas puikiai iliustruoja šiuolaikinio keliautojo būseną: „Labas rytas, lėktuvai, viso gero, namai!“, kuri kviečia naujam nuotykiui. Kviečiame pasiklausyti dainos ir pasižiūrėti vaizdo klipą, kuriame Alaną, panašu, išvysite neįprastame amplua, rašoma pranešime spaudai.
Kol laukiate skrydžių ar ieškote pabėgimo nuo savo minčių, Alanas Chošnau jus kviečia į šventinį žiemos koncertą „Naujųjų Metų šou“ jau gruodžio 30 d. „Compensa“ salėje Vilniuje, o pavasarį Jūsų laukia jaukūs solinių koncertų „Akustiškai“ vakarai didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Klaipėdoje 03.07, Alytuje 03.13, Šiauliuose 03.14 ir Kaune 04.18.
Alano Chošnau „Oro uosto daina“ jau pasiekiama visose muzikos platformose!
