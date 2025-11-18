 
Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Lietuva – demografinėje krizėje: kodėl nebegimdome vaikų?

2025-11-18 13:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-18 13:57

Tarptautinio valiutos fondo (TVF) spalį paskelbti duomenys rodo, kad Lietuva patiria didelį demografinį spaudimą, kurį lemia mažas gimstamumas ir ilgus metus vyravusi neigiama migracijos tendencija. Neigiamai šalies demografinius rodiklius vertina daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, rodo iniciatyvos „Auginu Lietuvą“ užsakymu atlikta apklausa.

Apie tai, kokių priemonių valstybė turėtų imtis demografinei situacijai šalyje gerinti portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Vilniaus universiteto docentas dr. Daumantas Stumbrys ir asociacijų „Auginu Lietuvą“ ir „Neišnešiotukas“ įkūrėja Asta Speičytė-Radzevičienė.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

