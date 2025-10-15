Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Marškinėlius nusimetęs Alanas Chošnau sukėlė audrą internete: „Kaip galėsiu tai pamiršti?“

2025-10-15 13:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 13:25

Dainininkas Alanas Chošnau socialiniuose tinkluose sukėlė tikrą audrą. 3,8 tūkst. sekėjų „Instagram“ turintis atlikėjas paviešino netikėtą nuotrauką.

Dainininkas Alanas Chošnau socialiniuose tinkluose sukėlė tikrą audrą. 3,8 tūkst. sekėjų „Instagram" turintis atlikėjas paviešino netikėtą nuotrauką.

2

Dainininkas pozuoja vien tik su maudymosi šortais, be marškinėlių.

Alano Chošnau koncertas
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Alano Chošnau koncertas

Netikėtas kadras

Įprastai savo gyvenimo detalių pernelyg neviešinantis dainininkas socialiniuose tinkluose dažniausiai dalijasi koncertų, kūrybos ir darbo akimirkomis. Tad šis įrašas tapo netikėtu siurprizu net ištikimiausiems jo sekėjams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie vasariško kadro A. Chošnau pridėjo ir simbolinį prierašą:

„Kas paliks geriausią komentarą, tas laimės!“ bei panaudojo savo dainos „Ar dar yra vilties“ garso takelį.

Sureagavo ir sekėjai

Po įrašu netruko pasipilti gerbėjų reakcijos ir pagyros: komentaruose internautai gyrė dainininko formą ir rašė, kad „tokios figūros nepražiūrėtų net žuvėdros“.

„Ar dar yra vilties tavę pamiršti?“ – rašė viena sekėja.

„Kaip tave galėsiu dabar pamiršti?“ – pridūrė kita.

„Ar dar yra vilties… pasiekti tokią formą?“ – juokavo trečia.

Alanas Chošnau pastaruoju metu itin aktyvus – visai neseniai jis pristatė naują dainos „Laukiau ilgai“ versiją ir kviečia klausytojus į savo naujametinį koncertą Vilniuje, kuris vyks gruodžio 30 dieną „Compensa“ koncertų salėje.

