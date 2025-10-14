Modelis Bella Hadid pasidalijo jautria išpažintimi: „Metus nešioju šį svorį“

Kaip rašo mirror.co.uk, 29-erių olandų–palestiniečių kilmės manekenė pasidalijo nuoširdžiu įrašu socialiniuose tinkluose, kuriame apnuogino sunkiausias savo vidines patirtis.
„Tai jausmas, kuris gali paralyžiuoti“
Savaitgalį savo „Instagram“ paskyroje Bella paskelbė įrašą, kuriame kalbėjo apie „viską apimantį“ ir „paralyžiuojantį“ jausmą, kurį sukelia nerimas.
„Metus nešiojuosi šį svorį – nerimą ir depresiją. Kartais tai atrodo viską apimantis, paralyžiuojantis jausmas, nematomas pasauliui, paliekantis tave ašarose dar prieš pradedant dieną.
Dažnai kyla gėdos jausmas – kaip galiu jaustis taip blogai, kai gyvenimas aplink mane atrodo toks šviesus?“ – rašė supermodelis.
„Tai ne silpnumas, tai mano supergalia“
Pasak Bellos, ilgainiui ji suprato, kad emocinis jautrumas nėra trūkumas.„Metų eigoje supratau, kad tai nėra silpnumas – tai mano dalis. Mano jautrumas, empatija, sąmoningumas. Tai mano supergalia. Ji leidžia man geriau suprasti save ir kitus.
Tiems, kurie kasdien su tuo susiduria – jūs ne vieni. Aš jus labai myliu.“ – pridūrė ji.
Ragina nebijoti prašyti pagalbos
B. Hadid taip pat priminė apie savo veiklą su UNICEF, kur matė daugybę žmonių, išgyvenusių karą, netektis ir traumą.
„Galvoju apie visus vaikus ir šeimas, kuriuos sutikau – jie patyrė siaubingas aplinkybes, tačiau vis tiek geba šypsotis ir tikėti. Po tomis šypsenomis slepiasi tie patys nematomi nerimo ir baimės mūšiai.
Psichikos sveikatos priežiūra nėra prabanga – tai žmogaus teisė. Nesvarbu, kas esi ar iš kur atėjai, tavo skausmas ir tavo gijimas yra svarbūs.“
Modelis paragino savo sekėjus nebijoti ieškoti pagalbos, jei jaučiasi prislėgti:
„Aš pati ten buvau. Supratau, kad kalbėjimasis su kitais padeda pažinti savo mintis.“
Bellai Hadid tai ne pirmas kartas, kai ji viešai kalba apie emocinę sveikatą – anksčiau ji yra dalijusis savo nuotraukomis ašaromis paplūdusiu veidu, siekdama parodyti, kad net garsenybės išgyvena silpnumo akimirkas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!