Modelio Bellos Hadid gyvenime neramumai: parodė ligoninės vaizdus ir atskleidė, kas atsitiko

Šią žinią Yolanda paskelbė rugsėjo 18 d., praėjus dienai po to, kai Bella socialiniuose tinkluose pasidalijo ašaringomis nuotraukomis iš ligoninės lovos, rašo enews.com.
„Tiesiog nėra tokių žodžių, kurie galėtų apibūdinti tą tamsą, skausmą ir nežinomą pragarą, kurį tu patiri nuo savo diagnozės 2013-aisiais,“ – rašė Yolanda. – „Tu iš tiesų negyvenai – tu tik išmokai egzistuoti savo paralyžiuoto proto kalėjime.“
Mama atsivėrė apie Bellos ligą
Buvusi „Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ žvaigždė, kuri taip pat yra Gigi (30) ir Anwaro (26) Hadid mama, neslėpė, kad matyti dukrą tyliai kenčiančią jai pačiai buvo viena sunkiausių patirčių.
„Tai manyje paliko giliausią beviltiškumo šerdį,“ – atviravo ji.
Tuo pat metu Yolanda dukrą vadina atkaklia ir drąsia.
„Joks vaikas neturėtų kentėti savo kūne dėl neišgydomos lėtinės ligos. Aš žaviuosi tavo drąsa ir ryžtu kovoti už sveikatą, nepaisant žlugusių protokolų ir nesuskaičiuojamų nesėkmių,“ – pridūrė ji.
Yolanda pažadėjo visada būti šalia dukros, kol mokslas ieškos veiksmingo gydymo:
„Aš didžiuojuosi kovotoja, kuria tu esi. Tu nesi viena – pažadu būti tavo pusėje kiekvieną žingsnį, kad ir kiek tai truktų. Ši liga mus parklupdė, bet mes visada atsistojame iš naujo. Mes toliau kovosime dėl geresnių dienų – kartu.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!