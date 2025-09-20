Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Modelio Bellos Hadid gyvenime neramumai: parodė ligoninės vaizdus ir atskleidė, kas atsitiko

2025-09-20 13:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 13:40

Yolanda Hadid atvirai prabilo apie dukros, supermodelio Bellos Hadid, kovą su Laimo liga. Ji pasidalijo, kad 28-erių dukra šiuo metu išgyvena ypač sunkų etapą ir jau mėnesį iš eilės tęsia intensyvų gydymą.

Bella Hadid (Nuotr. socialinių tinklų)
Šią žinią Yolanda paskelbė rugsėjo 18 d., praėjus dienai po to, kai Bella socialiniuose tinkluose pasidalijo ašaringomis nuotraukomis iš ligoninės lovos, rašo enews.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bella Hadid serga sunkia liga
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Bella Hadid serga sunkia liga

„Tiesiog nėra tokių žodžių, kurie galėtų apibūdinti tą tamsą, skausmą ir nežinomą pragarą, kurį tu patiri nuo savo diagnozės 2013-aisiais,“ – rašė Yolanda. – „Tu iš tiesų negyvenai – tu tik išmokai egzistuoti savo paralyžiuoto proto kalėjime.“

Mama atsivėrė apie Bellos ligą

Buvusi „Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ žvaigždė, kuri taip pat yra Gigi (30) ir Anwaro (26) Hadid mama, neslėpė, kad matyti dukrą tyliai kenčiančią jai pačiai buvo viena sunkiausių patirčių.

„Tai manyje paliko giliausią beviltiškumo šerdį,“ – atviravo ji.

Tuo pat metu Yolanda dukrą vadina atkaklia ir drąsia.

„Joks vaikas neturėtų kentėti savo kūne dėl neišgydomos lėtinės ligos. Aš žaviuosi tavo drąsa ir ryžtu kovoti už sveikatą, nepaisant žlugusių protokolų ir nesuskaičiuojamų nesėkmių,“ – pridūrė ji.

Yolanda pažadėjo visada būti šalia dukros, kol mokslas ieškos veiksmingo gydymo:

„Aš didžiuojuosi kovotoja, kuria tu esi. Tu nesi viena – pažadu būti tavo pusėje kiekvieną žingsnį, kad ir kiek tai truktų. Ši liga mus parklupdė, bet mes visada atsistojame iš naujo. Mes toliau kovosime dėl geresnių dienų – kartu.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

