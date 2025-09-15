Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Lady Gaga skelbia turą po Europą: štai kiek teks pakloti už bilietą

2025-09-15 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 15:55

Viena žymiausių bei unikaliausių muzikos pasaulio atstovių surengs turą Europoje. 2026-aisiais metais žinoma dainininkė Lady Gaga surengs turą po Europą. Paskelbė, kokiose šalyse bus galima išgirsti atlikėją.

Lady Gaga (Nuotr. SCANPIX)
10

Viena žymiausių bei unikaliausių muzikos pasaulio atstovių surengs turą Europoje. 2026-aisiais metais žinoma dainininkė Lady Gaga surengs turą po Europą. Paskelbė, kokiose šalyse bus galima išgirsti atlikėją.

REKLAMA
1

Lady Gaga paskelbė turo po Europą datas ir atskleidė, kokiose šalyse surengs koncertus. 

Lady Gaga
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lady Gaga

Koncertų vietos, datos bei kainos

Viena žymiausių pasaulio dainininkių nustebino gerbėjus su naujiena, jog moteris organizuoja turą po Europą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atskleista, kokiose šalyse ir kokiomis datomis bus galima išgirsti dainininkę:

Rugsėjo 29 d. – Londonas, Anglija

Rugsėjo 30 d. – Londonas, Anglija

Spalio 2 d. – Londonas, Anglija

Spalio 4 d. – Londonas, Anglija

Spalio 7 d. – Mančesteris, Anglija

Spalio 8d. – Mančesteris, Anglija

Spalio 12 d. – Stoholmas, Švedija

Spalio 13 d. – Stoholmas, Švedija

Spalio 15 d. – Stoholmas, Švedija

Spalio 19 d. – Milanas, Italija

Spalio 20 d. – Milanas, Italija

Spalio 28 d. – Barselona, Ispanija

Spalio 29 d. – Barselona, Ispanija

Spalio 31 d. – Barselona, Ispanija

Lapkričio 4 d. – Berlynas, Vokietija

Lapkričio 5 d. – Berlynas, Vokietija

Lapkričio 9 d. – Amsterdamas, Olandija

Lapkričio 11 d. – Marksemas, Belgija

Lapkričio 13 d. – Lionas, Prancūzija

Lapkričio 14 d. – Lionas, Prancūzija

Lapkričio 17 d. – Paryžius, Prancūzija

Lapkričio 18 d. – Paryžius, Prancūzija

Lapkričio 20 d. – Paryžius, Prancūzija

Lapkričio 22 d. – Paryžius, Prancūzija

Bilietus į atlikėjos turą galima įsigyti tickemaster.com.

Vidutiniškai už bilietą teks pakloti 300-1000 eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų