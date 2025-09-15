Lady Gaga skelbia turą po Europą: štai kiek teks pakloti už bilietą

Lady Gaga paskelbė turo po Europą datas ir atskleidė, kokiose šalyse surengs koncertus.
Koncertų vietos, datos bei kainos
Viena žymiausių pasaulio dainininkių nustebino gerbėjus su naujiena, jog moteris organizuoja turą po Europą.
Atskleista, kokiose šalyse ir kokiomis datomis bus galima išgirsti dainininkę:
Rugsėjo 29 d. – Londonas, Anglija
Rugsėjo 30 d. – Londonas, Anglija
Spalio 2 d. – Londonas, Anglija
Spalio 4 d. – Londonas, Anglija
Spalio 7 d. – Mančesteris, Anglija
Spalio 8d. – Mančesteris, Anglija
Spalio 12 d. – Stoholmas, Švedija
Spalio 13 d. – Stoholmas, Švedija
Spalio 15 d. – Stoholmas, Švedija
Spalio 19 d. – Milanas, Italija
Spalio 20 d. – Milanas, Italija
Spalio 28 d. – Barselona, Ispanija
Spalio 29 d. – Barselona, Ispanija
Spalio 31 d. – Barselona, Ispanija
Lapkričio 4 d. – Berlynas, Vokietija
Lapkričio 5 d. – Berlynas, Vokietija
Lapkričio 9 d. – Amsterdamas, Olandija
Lapkričio 11 d. – Marksemas, Belgija
Lapkričio 13 d. – Lionas, Prancūzija
Lapkričio 14 d. – Lionas, Prancūzija
Lapkričio 17 d. – Paryžius, Prancūzija
Lapkričio 18 d. – Paryžius, Prancūzija
Lapkričio 20 d. – Paryžius, Prancūzija
Lapkričio 22 d. – Paryžius, Prancūzija
Bilietus į atlikėjos turą galima įsigyti tickemaster.com.
Vidutiniškai už bilietą teks pakloti 300-1000 eurų.
