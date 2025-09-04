Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Koncertas pasibaigė nė neprasidėjęs: dainininkė atšaukė pasirodymą likus vos kelioms minutėms

2025-09-04 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 14:55

Popmuzikos superžvaigždė Lady Gaga po ilgo laukimo turėjusio įvykti „Mayhem Ball“ turo trečiojo koncerto Majamyje savo gerbėjus nuliūdino paskelbusi netikėtą žinią. 

Koncertas (nuotr. SCANPIX)
9

Popmuzikos superžvaigždė Lady Gaga po ilgo laukimo turėjusio įvykti „Mayhem Ball" turo trečiojo koncerto Majamyje savo gerbėjus nuliūdino paskelbusi netikėtą žinią. 

2

Vos keliomis minutėmis prieš suplanuotą pasirodymą atlikėja paskelbė, kad koncertas neįvyks dėl sveikatos problemų.

Apie tai ji pranešė „Instagram“ įraše, asmeniškai atsiprašiusi už netikėtą sprendimą ir dėkodama tiems, kurie atvyko į renginį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lady Gaga
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lady Gaga

Lady Gaga išplatino netikėtą žinią

„Sveiki visi, labai, labai atsiprašau, bet turiu atidėti šio vakaro koncertą Majamyje“, – rašė dainininkė.

Lady Gaga atskleidė ir priežastį, privertusią atšaukti pasirodymą: „Per vakar repetuotą koncertą ir šiandienos vokalo apšilimą mano balsas buvo labai įsitempęs. Gydytojas ir vokalo treneris patarė nerizikuoti, nes galiu sau pakenkti.“

Dainininkė pabrėžė, kad jai labai skaudu nuvilti gerbėjus ir pridūrė: „Tikiuosi, kad galite man atleisti ir priimti nuoširdžiausius atsiprašymus už nusivylimą ar nepatogumus.“

Atlikėja taip pat patikino, jog komanda siekia kuo greičiau perkelti koncertą į kitą datą.

Vos paskelbus žinią socialiniuose tinkluose, iš „Kaseya Center“ arenos pradėjo skirstytis žiūrovai, o dalis jų savo nusivylimą išliejo „X“ platformoje.

„Važiavau valandą į Majamį dėl Gagos, o per dešimt minučių po atvykimo ji paskelbė apie pasirodymo atšaukimą dėl balso traumos“, – rašė vienas gerbėjas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

