Koncertas pasibaigė nė neprasidėjęs: dainininkė atšaukė pasirodymą likus vos kelioms minutėms

Vos keliomis minutėmis prieš suplanuotą pasirodymą atlikėja paskelbė, kad koncertas neįvyks dėl sveikatos problemų.
Apie tai ji pranešė „Instagram“ įraše, asmeniškai atsiprašiusi už netikėtą sprendimą ir dėkodama tiems, kurie atvyko į renginį.
Lady Gaga išplatino netikėtą žinią
„Sveiki visi, labai, labai atsiprašau, bet turiu atidėti šio vakaro koncertą Majamyje“, – rašė dainininkė.
Lady Gaga atskleidė ir priežastį, privertusią atšaukti pasirodymą: „Per vakar repetuotą koncertą ir šiandienos vokalo apšilimą mano balsas buvo labai įsitempęs. Gydytojas ir vokalo treneris patarė nerizikuoti, nes galiu sau pakenkti.“
Dainininkė pabrėžė, kad jai labai skaudu nuvilti gerbėjus ir pridūrė: „Tikiuosi, kad galite man atleisti ir priimti nuoširdžiausius atsiprašymus už nusivylimą ar nepatogumus.“
Atlikėja taip pat patikino, jog komanda siekia kuo greičiau perkelti koncertą į kitą datą.
Vos paskelbus žinią socialiniuose tinkluose, iš „Kaseya Center“ arenos pradėjo skirstytis žiūrovai, o dalis jų savo nusivylimą išliejo „X“ platformoje.
„Važiavau valandą į Majamį dėl Gagos, o per dešimt minučių po atvykimo ji paskelbė apie pasirodymo atšaukimą dėl balso traumos“, – rašė vienas gerbėjas.
