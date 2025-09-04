Žaibiškai plinta kunigo Vaido Vaišvilos pamokslas: „Mane taip užkniso

„Instagram“ platformoje pasirodė vaizdo įrašas, kuriame kunigas Vaidas Vaišvilas neslėpė – dažnai sulaukia pasiūlymų prisėsti kavos ar eiti pietauti. Vis dėlto jis pabrėžė, kad tokius kvietimus visuomet atmeta.
Pasidalino asmenine istorija
„Vis kviečia mane tai kavos ir sakau, kad nenoriu aš eiti tos kavos, neturiu laiko, bet vieną dieną mane taip užkniso, tai aš parašiau: „Negi iki šiol dar nesupranti, kodėl aš neinu gert nei kavos, nei valgyti. Mūsų pasauliai yra skirtingi, man neįdomu atsisėdus prie stalo klausytis apie kitus. Nei ką ten kiti apie mane kalba, nei ką tu ten apie kitus kalbi. Tai ne mano pasaulis“, – vaizdo įraše kalbėjo kunigas.
Kada priimtų kvietimą?
Vis dėlto V. Vaišvilas neslėpė – jo požiūris galėtų pasikeisti, jeigu pasikeistų ir aplinka.
„Kai tu nustosi domėtis kitų gyvenimais ir apie juos kalbėti, tai tada tikrai nueisiu ir kavos išgerti, ir vyno, ir pavalgyti. Bet kol aš girdėsiu apie kitus, aš niekada neisiu gerti su tavimi kavos“, – pridūrė dvasininkas.
Sekėjai palaikė kunigo žodžius
Po įrašu netruko pasirodyti gausybė komentarų. Socialinio tinklo vartotojai palaikė kunigo atvirumą bei principingumą.
„Šaunuolis“, – rašė vienas.
„Kaip teisingai pasakyta“, – antrino kitas.
