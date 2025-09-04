Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žaibiškai plinta kunigo Vaido Vaišvilos pamokslas: „Mane taip užkniso

2025-09-04 09:29
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 09:29

Socialiniuose tinkluose vėl plačiai dalijamasi kunigo Vaido Vaišvilos pamokslo ištrauka. Dvasininkas atvirai prabilo apie asmeninę patirtį ir papasakojo, kodėl nuolat atsisako kvietimų kartu išgerti kavos ar pavakarieniauti.

Kunigas Vaidas Vaišvilas (tv3.lt koliažas)
10

4

Instagram“ platformoje pasirodė vaizdo įrašas, kuriame kunigas Vaidas Vaišvilas neslėpė – dažnai sulaukia pasiūlymų prisėsti kavos ar eiti pietauti. Vis dėlto jis pabrėžė, kad tokius kvietimus visuomet atmeta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaidas Vaišvilas laidoje „Gero vakaro šou“
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vaidas Vaišvilas laidoje „Gero vakaro šou“

Pasidalino asmenine istorija

„Vis kviečia mane tai kavos ir sakau, kad nenoriu aš eiti tos kavos, neturiu laiko, bet vieną dieną mane taip užkniso, tai aš parašiau: „Negi iki šiol dar nesupranti, kodėl aš neinu gert nei kavos, nei valgyti. Mūsų pasauliai yra skirtingi, man neįdomu atsisėdus prie stalo klausytis apie kitus. Nei ką ten kiti apie mane kalba, nei ką tu ten apie kitus kalbi. Tai ne mano pasaulis“, – vaizdo įraše kalbėjo kunigas.

Kada priimtų kvietimą?

Vis dėlto V. Vaišvilas neslėpė – jo požiūris galėtų pasikeisti, jeigu pasikeistų ir aplinka.

„Kai tu nustosi domėtis kitų gyvenimais ir apie juos kalbėti, tai tada tikrai nueisiu ir kavos išgerti, ir vyno, ir pavalgyti. Bet kol aš girdėsiu apie kitus, aš niekada neisiu gerti su tavimi kavos“, – pridūrė dvasininkas.

Sekėjai palaikė kunigo žodžius

Po įrašu netruko pasirodyti gausybė komentarų. Socialinio tinklo vartotojai palaikė kunigo atvirumą bei principingumą.

„Šaunuolis“, – rašė vienas.

„Kaip teisingai pasakyta“, – antrino kitas.

Ziurove
Ziurove
2025-09-04 09:45
Prašau iš laidos pašalinti tą naują “vedėja” Vita Žiba. Ar jūs bent klausotės kokius dalykus ji šneka įvairiose interneto podcastuose. Panelė yra labai neišauklėta ir neišsilavinusi, bendraujanti su svečiais kurie lankosi pas jus laidoje.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
