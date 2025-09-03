Paviešintos naujausios 76-erių Alos Pugačiovos nuotraukos: užkliuvo 1 detalė

Kaip rodo žyma socialiniame tinkle, nuotraukos buvo darytos Rygoje.
Jokio ilgesnio komentaro M. Galkinas nepridėjo – tik kelis jausmingus jaustukus.
Internautams užkliuvo 1 dalykas
Sekėjai aktyviai reagavo į įrašą ir negailėjo komplimentų:
„Kokie gražūs! Būkite laimingi ir sveiki!“
„Kaip malonu matyti laimingą šeimą. Ala, jūs nuostabi.“
„Spinduliuojate laime! Visi tokie gražūs ir linksmi.“
„Vaikai taip greitai užaugo, o jūs tik jaunėjate!“
Tačiau atsirado ir skeptikų – dalis vartotojų teigė, kad A. Pugačiova nuotraukose esą buvo „per daug retušuota“.
Surengė pasirodymą Lietuvoje
Primename, kad rugpjūčio 16 d., šeštadienį, Palangos koncertų salėje vyko gerbėjų ilgai lauktas komiko M. Galkino pasirodymas. Susirinkusius jis stebino ne tik taikliais pokštais, bet ir lietuvių kalbos žiniomis, o vėliau pasidalijo akimirka iš pasirodymo ir socialiniuose tinkluose.
M. Galkino socialinio tinklo Instagram paskyroje jis įkėlė vaizdo įrašą iš pasirodymo. Jame jis dainuoja legendinę Stasio Povilaičio dainą „Švieski man vėl“.
Įraše taip pat matyti įsismaginusi sausakimša Palangos koncertų salės publika: žmonės linguoja, ploja atsistoję, o pasibaigus dainai susukumba nunešti komikui gėlių.
Po pasidalinta akimirka iš pasirodymo, M. Galkinas siuntė žinutę Lietuvai. Jis rašė: „Mano vasaros turas baigėsi koncertu mano mėgstamiausioje vietoje Palangoje! Ačiū tau, Lietuva! Myliu jus!“
