Maksimas Galkinas parodė, kaip dabar atrodo 76-erių Ala Pugačiova

76-erių dainininkė kartu su vyru ir vaikais jau kuris laikas gyvena už Rusijos ribų, viešai pasmerkusi Kremliaus agresiją.
Savo „Instagram“ paskyroje jis paskelbė kadrą su mylimąja. Pora įsiamžino asmenukėje, kurioje šypsosi, rašo unian.net.
M. Galkinas vilkėjo languotą švarką ir mėlynus marškinius, o dainininkė pozavo šalia jo vilkėdama pilką švarką ir megztinį. Įvaizdį papildė masyviais papuošalais, taip pat ištiesino plaukus.
Beje, Maksimas nuotraukos nepasirašė ir nenurodė, kur ji buvo padaryta.
Gerbėjų reakcija nustebino
Gerbėjai porą apipylė komplimentais: „Alla Borisovna yra lėlė! Moteris yra graži, kai su ja elgiamasi kaip su auksu“, „graži pora su didele meile“, „kokia gražuolė yra Alla Pugačiova“, „Maksimai, ar Alla žino, kad tu keli nuotraukas su jaunomis merginomis? Laimės tau ir tavo šeimai“.
Po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova viešai išreiškė paramą šaliai. Be to, komikas dalį uždirbtų pinigų iš koncertų paaukojo pabėgėliams padėti.
Priminsime, kad anksčiau vedėjas Aleksejus Suchanovas aštriai sureagavo į Galkino ir Pugačiovos norą atvykti į Ukrainą.
