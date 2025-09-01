Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Maksimas Galkinas parodė, kaip dabar atrodo 76-erių Ala Pugačiova

2025-09-01 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 15:25

Rusų komikas Maksimas Galkinas savo „Instagram“ pasidalijo nauja nematyta nuotrauka su mylimąja Ala Pugačiova.

Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova (nuotr. soc. tinklų)
6

Rusų komikas Maksimas Galkinas savo „Instagram“ pasidalijo nauja nematyta nuotrauka su mylimąja Ala Pugačiova.

REKLAMA
9

76-erių dainininkė kartu su vyru ir vaikais jau kuris laikas gyvena už Rusijos ribų, viešai pasmerkusi Kremliaus agresiją.

Alla Pugacheva
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Alla Pugacheva

Savo „Instagram“ paskyroje jis paskelbė kadrą su mylimąja. Pora įsiamžino asmenukėje, kurioje šypsosi, rašo unian.net.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Galkinas vilkėjo languotą švarką ir mėlynus marškinius, o dainininkė pozavo šalia jo vilkėdama pilką švarką ir megztinį. Įvaizdį papildė masyviais papuošalais, taip pat ištiesino plaukus.

REKLAMA
REKLAMA

Beje, Maksimas nuotraukos nepasirašė ir nenurodė, kur ji buvo padaryta.

Gerbėjų reakcija nustebino

Gerbėjai porą apipylė komplimentais: „Alla Borisovna yra lėlė! Moteris yra graži, kai su ja elgiamasi kaip su auksu“, „graži pora su didele meile“, „kokia gražuolė yra Alla Pugačiova“, „Maksimai, ar Alla žino, kad tu keli nuotraukas su jaunomis merginomis? Laimės tau ir tavo šeimai“.

REKLAMA

Po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova viešai išreiškė paramą šaliai. Be to, komikas dalį uždirbtų pinigų iš koncertų paaukojo pabėgėliams padėti.

Priminsime, kad anksčiau vedėjas Aleksejus Suchanovas aštriai sureagavo į Galkino ir Pugačiovos norą atvykti į Ukrainą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ala Pugačiova (nuotr. SCANPIX)
Paviešino, kaip dabar atrodo 76-erių Ala Pugačiova: gerbėjai negali patikėti (3)
Ala Pugačiova ir Maksimas Galkinas su atžalomis (nuotr. Instagram)
Maksimas Galkinas paviešino nematytus kadrus su Ala Pugačiova: gerbėjų reakcija nustebino (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
na gi!
na gi!
2025-09-01 16:15
Kas yra TAVO tevyne?Ivardink salies pavadinima.Tik i krumus nedek,arba nepradek nesamones rasineti.Tiesiog ivardink sali,kuria laikai savo tevyne.Tik tiek!!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų