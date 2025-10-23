Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teisme Celofanas ir Lobovas surengė šou: Raskevičių norėjo pamatyti gyvai

2025-10-23 13:32
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-23 13:32

Per vargus ir Antano Kandroto-Celofano surengtą spektaklį teismui visgi pavyko atversti Celofano ir Andrejaus Lobovo bylą, kurioje jie kaltinami viešai įžeidinėję eksparlamentarą, „laisvietį“ Tomą Vytautą Raskevičių. Kaltinami jie dėl to, kad pernai po teismo posėdžio viešai išsišaipė iš T. V. Raskevičiaus seksualinės orientacijos. Abu teisiamieji mėgino nušalinti prokurorą, esą jis vienas iš LGBT narių, o nepasisekus – bandė nušalinti ir teismą, apkaltinę šališkumu. 

Per vargus ir Antano Kandroto-Celofano surengtą spektaklį teismui visgi pavyko atversti Celofano ir Andrejaus Lobovo bylą, kurioje jie kaltinami viešai įžeidinėję eksparlamentarą, „laisvietį“ Tomą Vytautą Raskevičių. Kaltinami jie dėl to, kad pernai po teismo posėdžio viešai išsišaipė iš T. V. Raskevičiaus seksualinės orientacijos. Abu teisiamieji mėgino nušalinti prokurorą, esą jis vienas iš LGBT narių, o nepasisekus – bandė nušalinti ir teismą, apkaltinę šališkumu. 

10

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. 

Burnoje laikydamas čiulpinuką, kiek prieš pusę dešimtos ryto trečiadienį teisme pasirodė Andrejus Lobovas. Kaltinamieji priversti peržengti teismo slenkstį dėl to, kad nenulaikė liežuvio už dantų ir eksparlamentaro Tomo Vytauto Raskevičiaus pusėn pernai rugsėjį laidė juokelius, susijusius su jo seksualine orientacija, po teismo posėdžio dėl garsiojo T. V. Raskevičius bučinio gėjų eitynėse, kai šis viešai pabučiavo Celofaną.

2024 m. rugsėjį po posėdžio teismo salėje A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas sakė tokias frazes kaip: 

„Pas jį burna užimta, supranti, negali kalbėti, supranti. – Burna užimta, pas jį kietas daiktas burnoje. – Ką tu žinai, kas pas jį dabar ten yra. Pasimatysim dar, Vytautai... Būsi eilinis pyda...gėjus“. 

Bet ir traukiami baudžiamojon atsakomybėn, gynėjų akivaizdoje kaltinamieji švaistėsi nešvankiais, gėjus dergiančiais anekdotais. Tiesa, advokatas įspėjo abu kaltinamuosius nesikeikti.

Bandymas nušalinti prokurorą

Po kelių minučių ir A. Kandrotas, ir A. Lobovas sėdosi į teisiamųjų suolą. Kaltinamieji tuoj pažėrė prašymų – pirmiausia, kad nusišalintų prokuroras. Celofanas teismui pasigyrė turįs žinių, kad valstybės kaltintojas neva priklauso LGBT bendruomenei. 

„Turim duomenų, aš dar kartą galiu pasakyti, ne visi, kurie vaidina gėjus ar „pyderastus“, yra gėjai ir „pyderastai“. Yra jaunimo tarpe tiesiog madinga tokius vaidinti. Teko gauti duomenų, kad yra klausimų dėl prokuroro orientacijos. Nepaisant to, kad jis turi šeimą“, – tikino kaltinamasis A. Kandrotas. 

„Žinokit, tikrai nenoriu komentuoti, bet, be abejonės, tai neturi jokio faktinio pagrindo“, – atsakė prokuroras Edvinas Navickas.

Prokuroras teisme paaiškino ne tik nesantis LGBT bendruomenės narys, bet ir turintis šeimą. Nepavykus nušalinti prokuroro, abu kaltinamieji puolė prašyti, kad teismui pasiskundęs T. V. Raskevičius posėdžiuose dalyvautų ne nuotoliu, o gyvai. Bet ir šis prašymas buvo atmestas, motyvuojant, kad yra T. V. Raskevičiaus prašymas dalyvauti posėdžiuose nuotoliu, esą jam nesaugu būti vienoje salėje su kaltinamaisiais. Prokuroras paaiškino, kodėl.

„Mes kalbame apie išskirtinę situaciją, mes turime nukentėjusį, turime faktines aplinkybes. Vienas epizodas yra susijęs ir su kaltinamųjų elgesiu ir teismo posėdžio salėje, tai mes matom objektyviai, kad reikia imtis tam tikrų veiksmų, kad būtų užtikrinta“, – teigė E. Navickas.

„Advokatas mano paskaito prašymą, teisėja net neišeina į pasitarimų kambarį, ką turėtų padaryti, ir ji jau priima sprendimą, ir tą sprendimą skaito iš paruošto teksto“, – sakė Celofanas.

Teismui nenusišalinus, byla atversta. O apklaustas Celofanas pradėjo savo spektaklį – per apklausą pareiškė esą su kaltinimais nesutinka, o su nukentėjusiuoju Raskevičiumi neva susitarę vienas kitą reklamuoti.

Kreipsis į Trumpą

Teismas spėjo pradėti ir Lobovo apklausą. Pastarasis kaip ir Celofanas dėl išsidergimo iš Raskevičiaus kaltės neprisiėmė. Ir žadėjo, panašiai kaip kažkada Petras Gražulis, užtarimo ieškoti pas Donaldą Trumpą

„Jeigu teismas mus nuteis šitoje visiškoje absurdo byloje, kurioje aš iš viso čia nesuprantu koks, prižadu, kad nusiųsiu Trumpui visą šitą medžiagą, būtent Amerikos prezidentui“, – teigė A. Lobovas. 

O visą teisme surengtą šou ketino užbaigti Celofanas. Tik štai nepavyko, į teismą atsinešęs butelį su skysčiu, Kandrotas buvo priverstas palikti jį rūbinėje. 

„Norėjom pademonstruoti, kokie daiktai yra kokie daiktai. Ar tikrai tas daiktas yra toks, kokį mes jį įsivaizduojam. Matot stikle skystį, tai alkoholis, viskis? Brendis, ar arbata? O aš sakau, kad arbata“, – sakė Celofano advokatas Erikas Rugienius. 

Kitame teismo posėdyje toliau bus apklausiamas A. Lobovas, bei nukentėjęs T. V. Raskevičius. Tiesa, pastarąjį teismas įspėjo, esą jeigu per posėdį ir toliau dinginės vaizdas, T. V. Raskevičius privalės dalyvauti gyvai, o ne nuotoliu. 

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

