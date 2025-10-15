Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Andrejaus Lobovo byloje dėl šmeižto – Mindaugo Sinkevičiaus apklausa

2025-10-15 06:36 / šaltinis: BNS
2025-10-15 06:36

Kauno apylinkės teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą, kurioje Andrejus Lobovas kaltinamas šmeižtu, trečiadienį bus apklausiamas nukentėjusiuoju pripažintas Jonavos rajono meras, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.

Antanas Kandrotas-Celofanas, Andrejus Lobovas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Kauno apylinkės teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą, kurioje Andrejus Lobovas kaltinamas šmeižtu, trečiadienį bus apklausiamas nukentėjusiuoju pripažintas Jonavos rajono meras, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.

0

Partijos atstovas Andrius Grumadas posėdžio išvakarėse BNS patvirtino, kad M. Sinkevičius ketina dalyvauti teismo posėdyje.

Pasak Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėjos Ingos Ramanauskaitės, jame bus apklausta ir dar viena nukentėjusioji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl riaušių prie Seimo nuteistas A. Lobovas šioje byloje kaltinamas paskelbęs, jog M. Sinkevičius ir dar keturi asmenys grobė vaikus, taip pat kalbėjo apie neva paimtą 20 tūkst. eurų kyšį.

Dėl šių teiginių A. Lobovui pateikti kaltinimai dėl šmeižto, nepagarbos teismui ir ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo be leidimo.

Mėnesio pradžioje vykusio teismo posėdžio metu buvo apklaustos trys nukentėjusiosios, du nukentėjusieji neatvyko į teismo posėdį.

Viena nukentėjusioji pateikė pranešimą teismui, kad negalės dalyvauti posėdyje dėl darbinių reikalų. Tuo metu M. Sinkevičius į posėdį neatvyko ir teismo neinformavo.

