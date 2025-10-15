Andrejaus Lobovo byloje dėl šmeižto – Mindaugo Sinkevičiaus apklausa

Partijos atstovas Andrius Grumadas posėdžio išvakarėse BNS patvirtino, kad M. Sinkevičius ketina dalyvauti teismo posėdyje.
Pasak Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėjos Ingos Ramanauskaitės, jame bus apklausta ir dar viena nukentėjusioji.
Dėl riaušių prie Seimo nuteistas A. Lobovas šioje byloje kaltinamas paskelbęs, jog M. Sinkevičius ir dar keturi asmenys grobė vaikus, taip pat kalbėjo apie neva paimtą 20 tūkst. eurų kyšį.
Dėl šių teiginių A. Lobovui pateikti kaltinimai dėl šmeižto, nepagarbos teismui ir ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo be leidimo.
Mėnesio pradžioje vykusio teismo posėdžio metu buvo apklaustos trys nukentėjusiosios, du nukentėjusieji neatvyko į teismo posėdį.
Viena nukentėjusioji pateikė pranešimą teismui, kad negalės dalyvauti posėdyje dėl darbinių reikalų. Tuo metu M. Sinkevičius į posėdį neatvyko ir teismo neinformavo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!