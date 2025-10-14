Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

LSDP lyderis: mano nuomonė dėl Vaidos Aleknavičienės tinkamumo tapti ministre sutampa su premjerės

2025-10-14 10:35 / šaltinis: BNS
2025-10-14 10:35

Premjerei savaitgalį įvardijus Vaidą Aleknavičienę kaip geriausią kandidatę užimti kultūros ministrės pareigas, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė pritariantis Vyriausybės vadovės vertinimui.

Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Andrius Ufartas

Premjerei savaitgalį įvardijus Vaidą Aleknavičienę kaip geriausią kandidatę užimti kultūros ministrės pareigas, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė pritariantis Vyriausybės vadovės vertinimui.

„Ta pavardė niekur nedingo, gal premjerė turi ir kitų variantų, tikiu, kad susitiks, apsitars ir priims sprendimą. V. Aleknavičienė vis dar sąraše potencialių kandidatų“, – žurnalistams Seime antradienį sakė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„(Nuomonė dėl V. Aleknavičienės – BNS) sutampa, aš manau, ji praėjo jau skaistyklą prezidento, jokių klausimų neiškilę buvo“, – teigė jis.

Kita vertus politikas pripažįsta, kad partijoje siūlomos ir kitos pavardės.

„Vakar gavau laišką partiečių, (...) tai ten įrašyta, kad mūsų partijos Kultūros komitetas siūlo ir (Kęstutį – BNS) Vilkauską, ir (Šarūną – BNS) Birutį, pasiūlymų koncertas, bet premjerė apsispręs, kuris tinkamiausias. Ji jau pasakė šiek tiek, pagyrė, nepasakyčiau, kad pasakė, kad teiks, ji pasakė, kad geriausias kandidatas – V. Aleknavičienė. Ar ras dar geresnių, nežinau“, – kalbėjo jis.

Kaip rašė BNS, socialdemokratai po savaitgalį vykusio tarybos posėdžio pranešė, kad „perima Kultūros ministerijos atsakomybę į savo rankas“.

Tokį žingsnį jie žengė, kai „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra „perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“, spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.

Anksčiau I. Ruginienė geriausia kandidate į kultūros ministres įvardijo partietę Seimo narę V, Aleknavičienę, kuri jau buvo paskirta ministre, tačiau atšaukta po įvykusių ministerijų mainų su „aušriečiais“. Visgi premjerė tvirtino turinti keletą kandidatų.

R. Žemaitaitis BNS pirmadienį teigė siūlantis valdančiajai koalicijai ieškoti bendro kandidato į kultūros ministrus.

