TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mindaugas Sinkevičius: yra parengtas planas, jei tektų dirbti mažumos Vyriausybės sąlygomis

2025-10-11 11:41 / šaltinis: BNS
2025-10-11 11:41

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Mindaugas Sinkevičius sako, kad yra parengtas planas, jei tektų dirbti mažumos Vyriausybės sąlygomis.

Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Andrius Ufartas
24

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Mindaugas Sinkevičius sako, kad yra parengtas planas, jei tektų dirbti mažumos Vyriausybės sąlygomis.

5

Taip jis kalbėjo LSDP tarybos posėdyje šeštadienį.

„Yra ir kitas kelias, tas kelias galimas, bet ne toks lengvas – nutraukus bet kokį bendradarbiavimą su „Nemuno aušra“ tiesiog pereiti į mažumos vyriausybės statusą. Tai turėtų svarbių politinių pasekmių, bet jei partneris nesugeba elgtis atsakingai arba nevaldoma retorika tampa grėsminga, toks žingsnis galėtų būti neišvengiamas“, – kalbėjo M. Sinkevičius.

„Jei toks sprendimas būtų reikalingas, noriu gerbiamą partijos tarybą informuoti, kad esame pasiruošę planą ir galėtume jį įyvendinti“, – sakė jis.

Taip jis kalbėjo po to, kai „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ penktadienį pareiškė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra „perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“, spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.

Ši „aušriečių“ vedlio žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės patarėjo, parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo.

„Kaip LSDP pirmininkas pareiškiu, kad toks pasisakymas yra neleistinas Seimo nariui, nepriimtinas Seimui, prasilenkia su civilizuotos politikos principais. Nesiruošiu mokyti R. Žemaitaičio ar kelti kokius reikalavimus. Pasakysiu tiesiai, paprastai ir aiškiai, jei tokio pobūdžio incidentas pasikartos dar nors vieną kartą, mūsų sprendimas nepaliks niekam jokių abejonių“, – kalbėjo M. Sinkevičius.

