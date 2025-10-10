Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mindaugas Sinkevičius: Nausėda nudegė pirštus, nes dalyvavo Vyriausybės formavime

2025-10-10 11:01 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-10 11:01

Aktyviai dalyvaudamas Ingos Ruginienės Vyriausybės formavime, prezidentas nudegė pirštus, sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Todėl, kaip svarsto politikas, valdančiąją daugumą vaikų darželiu išvadinęs šalies vadovas nusprendė trauktis iš šio proceso.  

Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Dainius Labutis

Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Dainius Labutis  

„Prezidentas, matyt, nudegė pirštus aktyviai dalyvaudamas Vyriausybės formavime (...). Aš manau, kad jis šiuo metu nori politinei daugumai palikti (Vyriausybės – ELTA) kompozicijos dėliojimo ir perdėliojimo bei veikimo konstitucinę laisvę“, – žurnalistams Prezidentūroje sakė M. Sinkevičius. 

„Jis pasakė, kad lyg ir atsiriboja ir nebevadovaus vaikų darželiui ar vaikų grupei... Mes, aišku, nesijaučiame vaikais, ne smėlio dėžėje čia veikiame, o valstybės klausimus sprendžiame. Sprendžiame ir spręsime atsakingai. Bent jau mes, socialdemokratai“, – pridūrė jis.

Nenori būti „vaikų darželio auklėtoju“

Šią savaitę reaguodamas į įtampas valdančiojoje koalicijoje, prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė nenorintis būti „vaikų darželio auklėtoju“. Todėl, pasak jo, socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“ patys turi nuspręsti, ar mato tolimesnį darbą kartu.

„Pagal Konstituciją, pačios politinės partijos turi nuspręsti su kuo jos nori draugauti, o su kuo ne. Šiuo metu koalicijos tvirtybę išbando tas faktas, kad vienos ministerijos vadovo mes neturime, todėl vyksta intensyvios konsultacijos tarp partijų“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė G. Nausėda. 

ELTA primena, kad socialdemokratams perleidus Kultūros ministeriją į „Nemuno aušros“ rankas, tokiu sprendimu pasipiktinusi kultūros bendruomenė surengė protestą bei įspėjamąjį streiką – aktyvistai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų atriboti nuo Kultūros ministerijos. 

Kultūros bendruomenė neatsitraukia nuo savo reikalavimų nepaisant to, kad praėjusią savaitę iš kultūros ministro pareigų atsistatydino kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžia, kad tai neatliepia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“.

