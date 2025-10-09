Socialdemokratai susikirto su Žemaitaičiu: „Laurų gatvėje gyvenantis žmogus lygina svietą. Ir kariauja su buržuazija“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Krizė dėl Kultūros ministerijos, vis dar nerastas naujas kultūros ministras, didžiulis dalies visuomenės susipriešinimas ir dėl to kenčiantys reitingai socialdemokratus verčia pergalvoti, ar tolesnis darbas su „Nemuno aušra“ dar įmanomas.
„Man atrodo, kad įvyko šiokia tokia transformacija ir viskas užkelta į aukštesnį lygį, nei Kultūros ministerija“, – situaciją komentuoja socialdemokratų lyderis M. Sinkevičius.
Socdemai viešai kalba apie ministerijų mainus, tikėdamiesi, kad bent tokiu būdu iš R. Žemaitaičio paėmus kultūros ministeriją ir jam davus kitą, aistros nurims. Užkulisiuose kalbama apie Sveikatos apsaugos ministeriją. Bet ir ten protestais grasina medikai.
Žemaitaitis žada socdemų griūtį, LSDP atsikerta
Socdemai atvirai kelia klausimą, ar toliau likti koalicijoje su R. Žemaitaičiu, ar dirbti mažumos Vyriausybėje. Apie tokius planus išgirdęs R. Žemaitaitis prognozuoja socdemų griūtį.
„Socdemai griūva ir krenta, socdemų partija byra. Ir patys socdemai neturi psichologinės emocijos kovoti“, – „Žinių radijo“ laidoje komentavo R. Žemaitaitis.
M. Sinkevičius į tai atkerta, kad tik laikas parodys, kur bus „Nemuno aušra“ ir kur bus socialdemokratai.
„Žemaitaitis? Linkėjimai Žemaitaičiui. Jeigu jis mano, kad socdemai griūna, tai galiu pasakyti, kad labai nedidelis horizontas jo žvilgsnio. Čia yra problema. Jis yra aštrių etikečių klijuotojas, bet labai siaurų pažiūrų akiratyje“, – į kritiką reaguoja ir socialdemokratų garbės pirmininkas Vytenis Andriukaitis.
Socialdemokratų garbės pirmininkas ironizuoja, kad kultūrą nuo Vilniaus elito neva gelbėjantis politikas pats gyvena viename prestižiškiausių rajonų sostinėje.
„Įsivaizduokite, kad Laurų gatvėje gyvenantis žmogus lygina svietą. Ir kariauja su buržuazija. Su elitu. Laurų gatvės žmogus nepriklauso Vilniaus elitui“, – ironizuoja V. Andriukaitis.
Pasisakė G. Nausėda
Augantį susipriešinimą tarp koalicijos partnerių stebintis prezidentas Gitanas Nausėda ragina socdemus pasirinkti, su kuo jie nori toliau dirbti.
„Pati politinė partija turi įvertinti, kaip ir vaikas, kuris draugauja su kitu vaiku, kuris jį skriaudžia arba atiminėja pinigus, tėvų duotus. Lygiai taip pat ir politinės partijos turi įvertinti, ar tos partijos, kurios kelia įtampą, kurios kelia, tokių, sakyčiau, stabilumo iššūkių valdančiosios koalicijos gretose, ar reikia su jomis draugauti, ar ne“, – teigia G. Nausėda.
M. Sinkevičius sako, kad socdemų tarybai pateiks tris variantus. Tarp jų – ir R. Žemaitaičio šalinimas iš koalicijos. Jei M. Sinkevičius tikisi sprendimo iš bendruomenės šeštadienį tarybos posėdžio metu, tai socialdemokratė, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė jau rėžia tiesiai: „Mes turime labai daug problemų geopolitiškai, tikrai papildomos problemos nacionaliniu lygiu tikrai negerina šitos situacijos“.
Dar prieš tapdamas socialdemokratų pirmininku Mindaugas Sinkevičius buvo vienas tų, kuris prieštaravo koalicijai su „Nemuno aušra“, kuri iki šiol premjerei dar nepateikė naujo kandidato į kultūros ministrus pavardę.
