  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda apie koaliciją: „Tikrai nenorėčiau būti vaikų darželio auklėtoju“

2025-10-08 12:32 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 12:32

Reaguodamas į įtampas valdančiojoje koalicijoje, prezidentas Gitanas Nausėda sako nenorintis būti vaikų darželio auklėtoju. Todėl, pasak jo, partijos pačios turi nuspręsti, ar mato tolimesnį darbą kartu. 

Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda BNS Foto

Reaguodamas į įtampas valdančiojoje koalicijoje, prezidentas Gitanas Nausėda sako nenorintis būti vaikų darželio auklėtoju. Todėl, pasak jo, partijos pačios turi nuspręsti, ar mato tolimesnį darbą kartu. 

17

„Pagal Konstituciją, pačios politinės partijos turi nuspręsti su kuo jos nori draugauti, o su kuo ne. Šiuo metu koalicijos tvirtybę išbando tas faktas, kad vienos ministerijos vadovo mes neturime, todėl vyksta intensyvios konsultacijos tarp partnerių“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė G. Nausėda. 

„Tikrai nenorėčiau būti vaikų darželio auklėtoju ir nurodinėti su kuo reikia draugauti, su kuo – ne. Pati politinė partija turi įvertinti“, – akcentavo jis. 

Kas jam
Kas jam
2025-10-08 12:39
Liga aterosklerozės ar melagio .Juk iš pirmų dienų, dar nepradėjus lipdyti koalicijos, kvieteisi. partijas į seimą ir nurodinėjai.
.
Atsakyti
politinis cicinas
politinis cicinas
2025-10-08 12:41
nuoSėda užvirė politinę peklą ir pats ...į krūmus?
Pats nuo pradžių rėkė:NA narių ministrais netvirtinsiu(kas yra grubus konstitucijos pažeidimas),po to -visus patvirtinsiu,tik nelieskit 'mano damos-igničio" ;-D
Atsakyti
Kiek konstitucijų Lietuvoje?
Kiek konstitucijų Lietuvoje?
2025-10-08 12:40
Pagal KONSTUTUCIJĄ prezidentas neturi teisės skirti SAVO ministrus.
Atsakyti
