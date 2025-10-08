Nausėda apie koaliciją: „Tikrai nenorėčiau būti vaikų darželio auklėtoju“

„Pagal Konstituciją, pačios politinės partijos turi nuspręsti su kuo jos nori draugauti, o su kuo ne. Šiuo metu koalicijos tvirtybę išbando tas faktas, kad vienos ministerijos vadovo mes neturime, todėl vyksta intensyvios konsultacijos tarp partnerių“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė G. Nausėda.
„Tikrai nenorėčiau būti vaikų darželio auklėtoju ir nurodinėti su kuo reikia draugauti, su kuo – ne. Pati politinė partija turi įvertinti“, – akcentavo jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
.
Pats nuo pradžių rėkė:NA narių ministrais netvirtinsiu(kas yra grubus konstitucijos pažeidimas),po to -visus patvirtinsiu,tik nelieskit 'mano damos-igničio" ;-D