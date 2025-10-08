Sinkevičiui trūko kantrybė: vis reaguojame, vis teisinamės – „tai pradeda atsibosti“

M. Sinkevičius teigia, kad pastaruoju metu socialdemokratams tenka viešai kalbėti ne apie nuveiktus ar planuojamus darbus, o nuolat teisintis dėl koalicijos partnerių pareiškimų.
„Man nepatinka mūsų pozicija, kuri yra ne mūsų padiktuota. Ji yra reaktyvi, mes reaguojame: koalicijos partneris padarė tą, pasakė tą, mes tą pakomentavome. Yra liepsnelės ir mes vis reaguojame, reaguojame, reaguojame. Nors esame didžiausi, esame kūrėjai ir turintys didžiausią mandatą lipdyti koaliciją“, – Eltai teigė politikas.
„Tačiau mes esame reaktyvūs, o ne proaktyvūs. Turėtume būti proaktyvūs ir veikiantys, ne atsišaudantys, o patys veikiantys. Politika turėtų būti apie tai, ką mes sakome, kokius sprendimus priimame. O mes dabar vis teisinamės, vis atsišaudome, vis komentuojame. Tai yra ne apie mus, o apie kažką kitą ir man tai nepatinka. Tai jau pradeda atsibosti“, – pabrėžė jis.
Socialdemokratų pirmininko vertinimu, šiuo metu koalicija dirba „politiniame triukšme“.
„Ar kam nors patiktų dirbti prie kompiuterio, kai nuolat kažkas už sienos gręžia? Kurį laiką gali pakentėti kaimyno remontą, bet jeigu kaimynas gręžia ir gręžia kiekvieną dieną, tai vis tiek pradeda smelktis į smegenis ir tada reikia eiti aiškintis su tuo kaimynu, kad jis nustotų kažkaip, pabaigtų ar padarytų pertrauką. Mus tai jau veikia“, – tikino M. Sinkevičius.
Todėl jis viliasi, kad „Nemuno aušra“ ir jos lyderis Remigijus Žemaitaitis išgirs socialdemokratų lūkestį koncentruotis į darbus, o ne pačiam M. Sinkevičiui nepriimtinus pasisakymus.
„Noriu, kad „Nemuno aušra“ ir mus girdėtų. Kai kurie jų lyderio pasisakymai… nežinau, kaip juos galima apginti, normalizuoti, paaiškinti. Jo retorika kai kur man yra nepriimtina. Užsipuolimai, pamokymai, amžinai nesibaigiančios temos, KGB... Man kai kuriose vietose tai yra nepriimtina. Aš suprantu, kaip jis save pristato visuomenei, į kokį jis santykį eina. Akivaizdu, kad jis žino, kas yra jo palaikytojai, rėmėjai“, – dėstė M. Sinkevičius.
„Niekas nepavydi ir nekonkuruoja dėl eterio ar matomumo. Klausimas, apie ką tas matomumas. Kartais tas turinys ir tie pasisakymai yra sunkiai suprantami socialdemokratams. Tai yra neigiama konotacija. (...) Jis kasdien atsikartoja, yra reaktyvus, mes reaguojame, komentuojame – man tai nepatinka“, – akcentavo jis.
LSDP taryba šeštadienį diskutuos apie dabartinę situaciją
Kalbėdamas apie tolesnius veiksmus, M. Sinkevičius kartoja, kad šeštadienį posėdžiausianti LSDP taryba svarstys, kaip galima spręsti susiklosčiusią situaciją.
„Susirinks LSDP taryba, kuri turi visus įgaliojimus (...) Taryba sprendžia dėl koalicijos sudėties. Reiškia, kad kalbėdami tame formate mes galime priimti įvairius sprendimus. Galime pasakyti, kad status quo, situacija tinka, nieko nekeičiame. Tai gali būti labai realus scenarijus“, – sakė partijos pirmininkas.
„Gali būti, kad vis tik išgirsime vertinimų, kad tai, kaip tai atrodė prieš sudarant koaliciją ir tai, kaip tai veikia – neatitinka lūkesčių. Galime įvairių radikalesnių ar nuosaikesnių pasisakymų išgirsti. Aš tiesiog anonsuoju, kad gali būti plataus spektro diskusija, nebūtinai tai išvirs į kažkokius radikalius ir konceptualiai esmingus pokyčius“, – pridūrė jis.
Visgi, socialdemokratas pabrėžia, kad kol kas partijoje nėra išankstinių sutarimų, ką spręs susirinkusi taryba.
„Puiki proga partijai įvertinti, kaip mums čia pasisekė: ar mes patys suklydome, ar nesuklydome, ar turime laikytis, ar daryti išlygas, nuolaidas, pakeitimus reaguodami į visuomenės pilietines reakcijas. Bus proga padiskutuoti. Čia nėra taip, kad Sinkevičius dabar siunčia kažkokią užkoduotą žinią visuomenei ir Žemaitaičiui. Tiesiog turėsime atvirą diskusiją“, – kalbėjo politikas.
Ragina susilaikytų nuo emocionalių reakcijų
Tuo metu kalbėdamas apie „Nemuno aušros“ lyderio pareiškimus apie galimą socialdemokratų silpnumą, M. Sinkevičius ragino susilaikyti nuo emocionalių reakcijų.
„Dabar reikia paimti tam tikrą pauzę. Emocijų yra daug, koalicijoje tarp partnerių irgi. Emocijų dar daugiau yra per mitingus gatvėje. Gal žvarbus rudens oras šiek tiek atvėsins visų emocijas. Aš nelinkęs įsivelti į nesibaigiančią karuselę: Remigijus pasakė, Mindaugas atsakė, tada Remigijus pakomentavo, o Mindaugas jam replikavo. Čia galime nueiti neaišku kur“, – dėstė jis.
ELTA primena, kad kultūros bendruomenei nerimstant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, LSDP pirmininkas M. Sinkevičius neatmetė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. Anot jo, po truputį pradeda aiškėti, kad pagrindinė problema yra vienas iš koalicijos partnerių.
Kaip skelbta, socialdemokratams perleidus Kultūros ministeriją į „Nemuno aušros“ rankas, tokiu sprendimu pasipiktinusi kultūros bendruomenė surengė protestą bei įspėjamąjį streiką – aktyvistai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų atriboti nuo Kultūros ministerijos. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
