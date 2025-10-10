Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Čmilytė-Nielsen: Nausėdos bandymas atsikratyti atsakomybės dėl koalicijos – nesuveiks

2025-10-10 09:11 / šaltinis: ELTA
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-10 09:11

Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen mano, kad prezidentas Gitanas Nausėda, nors ir pavėluotai, tačiau jau pradėjo suvokti, jog buvimas ketvirtuoju koalicijos partneriu skaudžiausiai atsiliepė jam pačiam. Visgi, pasak politikės, pastaruoju metu pastebimas pavėluotas šalies vadovo bandymas atsiriboti nuo valdančiojoje daugumoje tvyrančių įtampų – nebesuveiks. 

Viktorija Čmilytė-Nielsen (nuotr. Elta)

Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen mano, kad prezidentas Gitanas Nausėda, nors ir pavėluotai, tačiau jau pradėjo suvokti, jog buvimas ketvirtuoju koalicijos partneriu skaudžiausiai atsiliepė jam pačiam. Visgi, pasak politikės, pastaruoju metu pastebimas pavėluotas šalies vadovo bandymas atsiriboti nuo valdančiojoje daugumoje tvyrančių įtampų – nebesuveiks. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prezidento pozicija keitėsi daugybė kartų per šį laiką nuo šios kadencijos pradžios. Aš manau, kad jis šiuo metu galbūt suvokia gerokai pavėluotai, kad buvimas ketvirtuoju partneriu šioje koalicijoje skaudžiausiai atsiliepė ne kažkam, o jam pačiam“, – „Žinių radijui“ teigė V. Čmilytė-Nielsen.

„Nes tie negražūs dalykai, kurie vyksta – skandalai, nemalonūs pasisakymai, pasistumdymai dėl pozicijų – tampa ir jo atsakomybe“, – pabrėžė parlamentarė.

Neatmetė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį

Opozicijoje dirbanti politikė, reaguodama į prezidento pareiškimus, jog jis „nenori būti vaikų darželio auklėtoju ir nurodinėti su kuo reikia draugauti“, akcentuoja, kad šis šalies vadovo bandymas atsiriboti nuo koalicijoje tvyrančių įtampų – nepavyks.

„Manau, kad tas pavėluotas ir nelabai elegantiškas būdas atsikratyti atsakomybės, jis tiesiog nesuveiks. Nes tiek jo palaikymas socialdemokratų partijai rinkimų kampanijos metu, tiek pakartotiniai komplimentai ir džiaugimasis, kaip gera dirbti su šia Vyriausybe, jie buvo ir jie yra“, – pabrėžė V. Čmilytė-Nielsen.

„To, kas dabar vyksta valstybėje, aš tikrai nelyginčiau nei su žaidimu, nei su vaikų darželiu, tai yra rimti dalykai, ant kortos gali būti pastatyta ir valstybės kryptis kai kuriais klausimais“, – pabrėžė ji.

ELTA primena, kad kultūros bendruomenei nerimstant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neatmetė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį.

Jis teigė, kad šeštadienį vykstančioje socialdemokratų taryboje pristatys kolegoms galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją valdančiojoje koalicijoje. Pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai.  

Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė, reaguodama į besitęsiantį neaiškumą dėl naujojo „aušriečių“ kultūros ministro kandidatūros, ketvirtadienį teigė jau kurį laiką esanti pasiruošusi dirbti mažumos Vyriausybėje.

Viktorija Čmilytė-Nielsen (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Viktorija Čmilytė-Nielsen: valdantieji sukasi tuščiomis apsukomis ir įkaitais laiko valstybę (23)

