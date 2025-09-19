Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Liberalų lyderė: bendrapartiečio skyrimas į Konstitucinio Teismo teisėjus – ydinga praktika

2025-09-19 09:19 / šaltinis: BNS
2025-09-19 09:19

Viktorija Čmilytė-Nielsen (nuotr. Elta)

Seimo pirmininkui svarstant galimybę į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus teikti socialdemokratą Julių Sabatauską, opozicinio Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad tai nėra gera praktika.

10

„Manau, kad tai yra šiaip jau ydinga praktika“, – Žinių radijui penktadienį sakė V. Čmilytė-Nielsen.

„Julius Sabatauskas, be jokios abejonės, jeigu jau rinktis tarp Seimo narių, yra, matyt, vienas iš geriausiai išmanančių teisę, bet kodėl reikėtų rinktis tarp Seimo narių“, – teigė politikė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BNS skelbė, kad naujasis parlamento vadovas Juozas Olekas praėjusią savaitę pareiškė, kad tarp jo svarstomų teikti kandidatų į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus yra bendrapartietis socialdemokratas Julius Sabatauskas. Kitų kandidatų politikas neįvardijo, nors tvirtino, kad jų yra.

Naujienų portalas „15min“, remdamasis šaltiniais, ketvirtadienį pranešė, jog parlamento vadovas tokį sprendimą jau priėmė ir turėtų registruoti atitinkamą projektą.

I. Ruginienė interviu BNS anksčiau teigė, kad ją labiau tenkintų nepriklausomas kandidatas, tačiau žada partietį svarstyti.

Pats J. Sabatauskas tuomet teigė dar nesulaukęs siūlymo kandidatuoti, tačiau neatmetė galimybės jo sulaukus tokią galimybę svarstyti.

V. Čmilytė-Nielsen akcentavo, kad praeityje žinomi du atvejai, kai KT teisėjais tapo aktyvūs politikai, tačiau jie buvo paskirti kitos politinės jėgos.

Praėjusioje Seimo kadencijoje, kurioje daugumą turėjo Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), į KT skirtas konservatorius Stasys Šedbaras.

„Tai bent jau čia yra toks minimalus saugiklis, kuris galbūt byloja apie tai, kad tas teikiamas asmuo yra labai aukštos kvalifikacijos teisininkas, tiek aukštos, kad net skirtingų partijų Seimo pirmininkas gali teikti. Bet šiaip jau praktika ji nėra gera, ji yra ganėtinai ydinga ir apie tai, man atrodo, pasisako dauguma teisės ekspertų“, – kalbėjo liberalų lyderė.

KT sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus jis atnaujinamas trečdaliu. Šis atnaujinimas turi įvykti kitų metų pavasarį.

Juos skiria Seimas. Po kandidatą pateikia prezidentas, Seimo pirmininkas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

KT įstatyme numatyta, kad šio teismo teisėju gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos pilietis, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip dešimties metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažą.

Portalas „15min“ praėjusią savaitę skelbė, kad prezidentas Gitanas Nausėda į KT teisėjus svarsto siūlyti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentą, konstitucinės teisės ekspertą Vaidotą Vaičaitį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

kaip čia yr?
kaip čia yr?
2025-09-19 10:06
Kai pati saviškį skyrė, tai praktika nebuvo ydinga?
Atsakyti
TAUTA
TAUTA
2025-09-19 09:29
LAT nuteistos neskundžiama už pinigų plovimą, sukčiavimą, korupciją LIBERALŲ SĄJŪDŽIO vadeiva V. ČMILYTE asmeniškai teikė į KT GUTAUSKA, taip korumpuotos nusikaltėlių grupuotės įgavo priedangą KT!!!
Atsakyti
kaip čia yr
kaip čia yr
2025-09-19 10:05
Kai pati saviškį skyrė, tai praktika nebuvo ydinga?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
