Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Čmilytė-Nielsen: tikiuosi, netrukus bus galimybė užduoti klausimus tiesiogiai Šakalienei

2025-09-19 08:56 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 08:56

Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen tikisi, jog artimiausiu metu apie valstybei aktualius saugumo klausimus pavyks tiesiogiai pasikalbėti su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene. Pasak jos, besiformuojanti tendencija, kai didžioji dalis ministrės komunikacijos vyksta per socialinius tinklus ir žiniasklaidą, yra ydinga. 

Viktorija Čmilytė-Nielsen (nuotr. Elta)

Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen tikisi, jog artimiausiu metu apie valstybei aktualius saugumo klausimus pavyks tiesiogiai pasikalbėti su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene. Pasak jos, besiformuojanti tendencija, kai didžioji dalis ministrės komunikacijos vyksta per socialinius tinklus ir žiniasklaidą, yra ydinga. 

REKLAMA
3

„Tas pokalbis, kuris vyksta per feisbuko įrašus, per žiniasklaidą, per viešus pasisakymus, yra ydingas (…). Per pastaruosius porą mėnesių mes nematėme D. Šakalienės, nors ji buvo kviesta į daugelį posėdžių, į įvairius formatus, tame tarpe – ir į frakcijos posėdį“, – „Žinių radijui“ sakė liberalų lyderė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ta situacija nėra normali ir ji turi keistis, tai tikiuosi, kad netrukus bus galimybė NSGK užduoti tiesiogiai klausimus, kurie vis dar yra likę“, – pridūrė ji. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, nesulaukę ministrės apsilankymo frakcijoje bei Seimo NSGK posėdyje, opozicijos atstovai neatmeta galimybės politikę kviesti pasiaiškinti į plenarinių posėdžių salės tribūną.

REKLAMA

„Jeigu mes tikrai neprisikviesime ministrės į frakcijas (…), rinksime parašus ir kviesime ją į Seimo posėdžių salę atsakyti į klausimus. O klausimai yra įvairūs – visą vasarą ėjome nuo epizodo prie epizodo“, – trečiadienį Seime žurnalistams sakė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, neatmesdamas ir interpeliacijos ministrei galimybės.

Kritikos D. Šakalienei negaili ir valdančiosios daugumos atstovai – „valstietis“ Dainius Gaižauskas tikina, kad socialdemokratė nėra tinkama vadovauti Krašto apsaugos ministerijai (KAM).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų