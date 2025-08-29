Viktorija Čmilytė-Nielsen: NSGK nebuvo laiku informuotas apie planuojamą braziliškų orlaivių pirkimą

„Jis (sprendimas – BNS) tiesiog yra labai abejotinas ir jo priėmimo aplinkybės taip pat kelia pagrįstų klausimų Seimui, Seimo komitetui, kuris privalo pagal įstatymą kontroliuoti tokius dalykus“, – Žinių radijui penktadienį sakė liberalų lyderė.
„Komitetas nebuvo laiku informuotas, mes buvome informuoti jau vėliau, po to, kai sprendimas buvo priimtas“, – teigė ji.
Liberalų lyderės teigimu, klausimų kelia tiek šio pirkimo svarba atsižvelgiant į geopolitinę situaciją ir kitus planuojamus karinius pirkimus, tiek šalis, iš kurios planuojama įsigyti lėktuvus.
„Vienas pjūvis yra, ar tai yra tiesiog patogumo klausimas, kad patogiau keliautų, na, iš esmės VIP‘ai, kas yra, be abejo, svarbu, bet valstybiškai žvelgiant, ypatingai dabartinėje situacijoje, ne tiek svarbu“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
„Taip pat klausimas ir dėl to, kodėl perkama iš Brazilijos, tai yra BRICS šalis, tai yra strateginis Rusijos partneris, pabrėšiu, ir tos šalys nuolat deklaruoja savo artimą ryšį, gerą bendradarbiavimą. Tai šita geopolitine prasme taip pat yra sunku pateisinti“, – sakė ji.
BRICS – viena didžiausių pasaulio valstybių grupė, kurią sudaro Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, Pietų Afrika, Egiptas, Etiopija, Iranas, JAE ir Indonezija.
Naujų transporto lėktuvų pirkimą NSGK posėdyje planuota aptarti praėjusią savaitę, tačiau jame nepasirodė nei vienas Krašto apsaugos ministerijos (KAM) ir kariuomenės atstovas. Komiteto pirmininkas demokratas Giedrimas Jeglinskas tokį poelgį tuomet įvardino „spjūviu į veidą“.
G. Jeglinskas ir opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas antradienį dėl braziliškų „Embraer“ karinių transporto lėktuvų įsigijimo kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT).
Pasak jų, pagal anksčiau patvirtintą planą, turėjo būti modernizuoti šiuo metu turimi orlaiviai „Spartan“, o ne įsigyjami nauji. Politikai taip pat teigia, jog ministrė galimai dalyvavo neoficialiuose ir nedeklaruotose susitikimuose su galimais lėktuvų gamintojais arba jų atstovais, todėl kyla abejonių dėl to, ar ministerijos vadovybė nėra asmeniškai suinteresuota pirkimu iš „Embraer“.
Parlamentarų teigimu, planuojami įsigyti orlaiviai turi reaktyvinius variklius, nors „dauguma kitų rinkoje esančių karinių transporto lėktuvų naudoja propelerinius variklius“, todėl būtina patikrinti, ar reaktyvinio variklio reikalavimas nebuvo nustatytas kaip išankstinė pirkimo sąlyga, pritaikyta vienam gamintojui.
Tuo metu krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako nesuprantanti tokio kreipimosi ir atmeta jų įtarinėjimus. Ministerija savo ruožtu pabrėžia, jog renkantis naujus karinius transporto lėktuvus, operacinių reikalavimų dokumente reikalavimai variklio tipui nebuvo numatyti, tad parlamentarų teiginiai yra melagingi.
Apie tai, jog Lietuva ketina įsigyti tris „Embraer C-390 Millenium“, viešai pranešta birželio viduryje po Valstybės gynimo tarybos posėdžio.
Kariuomenės teigimu, šie orlaiviai pasižymi 23 tonų krovinių talpa, 870 km/val. greičiu ir daugiau nei 7 tūkst. kilometrų veikimo nuotoliu, taip pat lėktuvai gali atlikti transporto, medicininės evakuacijos, paieškos ir gelbėjimo, gaisrų gesinimo, žvalgybos bei kuro papildymo ore užduotis.
G. Jeglinskas ir L. Kasčiūnas jau anksčiau kritikavo braziliškų orlaivių įsigijimą. Anot jų, šis pirkimas gali kainuoti iki 800 mln. eurų.
V. Čmilytė-Nielsen taip pat kritikuoja D. Šakalienės priklausymą NSGK: „Tai nėra gera praktika, nes vėlgi pabrėšiu – Vyriausybė yra atskaitinga Seimui ir Seimo komitetas kontroliuoja, užduoda kritinius klausimus būtent tam, kad nebūtų kažkokių piktnaudžiavimų ar klaidų padaroma.“
