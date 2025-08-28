Paaiškėjo, kam siūloma vadovauti NSGK

Tokį sprendimą ketvirtadienį priėmė Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas.
Kaip BNS ketvirtadienį teigė socialdemokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Orinta Leiputė, J. Šukevičienė turėtų pakeisti šiuo metu komitetui vadovaujančią Vaidą Aleknavičienę. Pastaroji siūloma į kultūros ministres.
R. Sinkevičius vadovavimą NSGK perimtų iš buvusių partnerių Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovo Giedrimo Jeglinsko.
Socialdemokratams šią savaitę pasirašius koalicijos sutartį su „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų bei Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijomis, minėto komiteto portfelis atiteko socialdemokratams.
O. Leiputės teigimu, šie parlamentarai į naujas pareigas paskirti atsižvelgiant į jų „patirtį politikoje, kompetencijas“.
„Abu yra labai patyrę. Manom, kad šitas komitetas (NSGK – BNS) yra tikrai labai svarbus ir Rimantas Sinkevičius tikrai turi patirties, nes buvęs ir ministras, ir ilgametis Seimo narys. Na, ir Jurgita ne naujokė šioje srityje“, – kalbėjo socialdemokratė.
Dabartinis NSGK vadovas G. Jeglinskas ne kartą kritikavo krašto apsaugos ministrę, socialdemokratę Dovilę Šakalienę, vadino ją netinkama eiti pareigas. Derantis dėl koalicijos, ir pats demokratas sakė esąs pasiryžęs užimti ministro pareigas.
Pasak O. Leiputės, nepaisant to, kad komitetui vadovaus partietis, parlamentinė kontrolė krašto apsaugos sistemoje bus vykdoma.
„Parlamentinė kontrolė bet kokiu atveju vyks ir mes patys keliam užduotis tam tikras. Juo labiau, kad tai yra tikrai mums dabar labai aktuali sritis – saugumas, gynyba. Mes norėtume, kad komitetas ir ministerija dirbtų darniai, atsakingai, tai šitie žingsniai ir yra žengti. Tai aš manyčiau, kad Rimantas Sinkevičius tikrai atlieps lūkesčius, kuriuos keliam jo atžvilgiu“, – sakė politikė.
Kaip skelbė BNS, socialdemokratų prezidiumas taip pat nutarė Seimo pirmininko postą patikėti Juozui Olekui, pakeisti tris ministrus.
Finansų ministro Rimanto Šadžiaus vietą siūloma užimti viceministrui Kristupui Vaitiekūnui, susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio vietą – viceministrui Jurui Taminskui, o kultūros ministro Šarūno Biručio vietą – V. Aleknavičienei.
Pokyčiai numatomi ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, nes dabartinė jos vadovė Inga Ruginienė paskirta premjere.
Jos vietą siūloma užimti Seimo Socialinių reikalų komiteto vicepirmininkei Jūratei Zailskienei.
Naują koaliciją šią savaitę sudariusios LSDP, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos parlamente turi 82 atstovus.
