Viktorija Čmilytė-Nielsen ketvirtai kadencijai patvirtinta Liberalų sąjūdžio pirmininke

Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje, vyksiančiame suvažiavime politikė taip pat pristatė dviejų metų kadencijos ataskaitą.
„Vertinu šį pasitikėjimą, mūsų kartu nueitą kelią. (...) Mes augame, daromės labiau matomi, ryškesni ir didmiesčiuose, ir sostinėje, ir regionuose“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
Nuo 2019-ųjų partijos pirmininkės pareigas einanti politikė per praėjusią savaitę vykusius rinkimus sulaukė 86,51 proc. liberalų palaikymo. Su ja varžėsi Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis, surinkęs kiek daugiau nei dešimtadalį balsų.
Šios politinės jėgos lyderio kadencija trunka dvejus metus, tačiau kadencijų skaičius nėra ribojamas.
Šiuo metu liberalai Seime turi 12 atstovų.
