Viktorija Čmilytė-Nielsen ketvirtai kadencijai patvirtinta Liberalų sąjūdžio pirmininke

2025-09-20 12:47 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-20 12:47

Opozicinio Liberalų sąjūdžio nariai šeštadienį suvažiavime ketvirtai kadencijai patvirtino Viktoriją Čmilytę-Nielsen partijos pirmininke.

Viktorija Čmilytė-Nielsen (nuotr. Elta)

5

Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje, vyksiančiame suvažiavime politikė taip pat pristatė dviejų metų kadencijos ataskaitą.

„Vertinu šį pasitikėjimą, mūsų kartu nueitą kelią. (...) Mes augame, daromės labiau matomi, ryškesni ir didmiesčiuose, ir sostinėje, ir regionuose“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.

Nuo 2019-ųjų partijos pirmininkės pareigas einanti politikė per praėjusią savaitę vykusius rinkimus sulaukė 86,51 proc. liberalų palaikymo. Su ja varžėsi Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis, surinkęs kiek daugiau nei dešimtadalį balsų.

Šios politinės jėgos lyderio kadencija trunka dvejus metus, tačiau kadencijų skaičius nėra ribojamas.

Šiuo metu liberalai Seime turi 12 atstovų.

Gentvilo sosiedas
Gentvilo sosiedas
2025-09-20 13:12
Kgb giltinė du metus vadovaus valkatų, vagių,melagių šutvei ji labai tinkanti čmilda kgb grožis jos plaukuose
Atsakyti
T
T
2025-09-20 13:22
Dar pamiršai pridėt pijoku mėlynanosiu.
Atsakyti
Tankistas
Tankistas
2025-09-20 13:26
Tegyvuoja KGB !
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
