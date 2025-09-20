Viktorija Čmilytė-Nielsen: valdantieji sukasi tuščiomis apsukomis ir įkaitais laiko valstybę

„Kai nežinai kur plauki, joks vėjas nėra palankus, sakydavo senovės romėnai. Šis posakis labai tinka dabar, kai valdantieji sukasi tuščiomis apsukomis ir savo įkaitais laiko jau nebe partnerius, ne prezidentą, o valstybės ateitį“, – partijos suvažiavime šeštadienį kalbėjo ketvirtai kadencijai perrinkta politikė.
Šiuo metu Vyriausybėje nėra paskirti du – aplinkos ir energetikos – ministrai, „Nemuno aušrai“ vis nerandant prezidento Gitano Nausėdos tenkinančių kandidatų.
Dėl susidariusios situacijos „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis net buvo pagrasinęs trauktis iš valdančiosios daugumos, tačiau galiausiai persigalvojo.
Siekiant išspręsti susidariusią krizę, koalicijos partneriai šią savaitę surengė kelis susitikimus. Vienas iš svarstomų variantų – keisti pasidalinimą ministerijomis.
V. Čmilytė-Nielsen teigė jau nebegalinti susekti pastarųjų dienų aktualijų.
„Antilopės, teroristai, padirbtos rankinės susivelia į bendrą šiukšliną triukšmą, kurio vienintelis efektas – nuovargio ir pasibjaurėjimo jausmai ir atmetimo reakcija. Gal toks tikslas ir yra – kad būtų kuo daugiau politika ir viešuoju gyvenimu nusivylusių žmonių ir kuo mažiau aktyvių piliečių. O tai jau darosi pavojinga“, – kalbėjo liberalė.
Pasak jos, vakarietiškos partijos geba „neužkelti ant valdžios pjedestalo tų, kurie atvirai meluoja, dezinformuoja, šmeižia ir veikia prieš valstybę“.
„Stebėdami pastarųjų metų porinkiminį chaosą įsitikinome, Liberalų sąjūdis yra būtina vakarietiškos, stabilios, patikimos koalicijos dalis. Be mūsų solidi, gerbianti žmogaus teises, atsakinga koalicija yra sunkiai įsivaizduojama“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
„Dėl to net ir būdami opozicijoje, mes sulaukiame neproporcingo radikalių jėgų dėmesio“, – pridūrė ji.
Naujosios Vyriausybės programą politikė ironiškai vadino „rūpestinga globėja, kuri savo globa ir žinojimu paneigia piliečių teisę, atima individo galimybes, siaurina privačios nuosavybės sklaidą, atmuša motyvaciją piliečiams patiems veikti ir būti atsakingais“.
„Nes valstybė pasirūpins viskuo, o jei kažkuo nepasirūpins, vadinasi, jums to ir nereikia. Ir taip visose esminėse srityse: švietime, socialinėje srityje, sveikatos apsaugoje, pinigai iš antrosios pakopos šiandien, keturios darbo dienos visiems, plius 10 balų kiekvienam, „Sodros“ rezervo panaudojimas dabar. Visa tai ateities sąskaita“, – teigė liberalė.
„Niekada dar nemačiau tokio ekspertiškumo nuvertinimo, paniekos skaičiams aukščiausiose valdžios pozicijose kaip dabar“, – kalbėjo ji.
Nuo 2019-ųjų partijos pirmininkės pareigas einanti politikė per praėjusią savaitę vykusius rinkimus sulaukė 86,51 proc. liberalų palaikymo. Su ja varžėsi Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis, surinkęs kiek daugiau nei dešimtadalį balsų.
Laurynas Kasčiūnas liberalus vadina sąjungininkais „bendroje demokratinėje ateityje“
Į opozicinio Liberalų sąjūdžio suvažiavimą atvykęs konservatorių vedlys Laurynas Kasčiūnas sveikino perrinktąją partijos lyderę Viktoriją Čmilytę-Nielsen ir abi politines jėgas vadino sąjungininkais „bendroje demokratinėje ateityje“.
„Galbūt nešame skirtingas vėliavas, bet mūsų pagrindinės vertybės sutampa. Abi mūsų partijos giliai tiki teisine valstybe, demokratijos principais, ekonomine laisve, Lietuvos vieta Europoje ir transatlantinėje sąjungoje“, – šeštadienį Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje, kalbėjo politikas.
„Tai mūsų valstybės pamatas. Ryškiausias mūsų bendrų vertybių pavyzdys – tvirta parama Ukrainai“, – pridūrė jis.
Pasak L. Kasčiūno, abi partijas vienija požiūris į gynybą, sankcijas Rusijai, inovacijas, mokslo pažangą, skaidrumą.
„Žinoma, būdami skirtingų partijų atstovai, mes turime skirtumų. Ir tai sveika demokratijai. Kartais nesutampame dėl mokesčių politikos, valstybės išlaidų ar socialinės politikos. Liberalai dažniau pabrėžia laisvą verslą ir lankstumą, mes – finansinę drausmę ir socialinį saugumą. Tačiau mus sieja tas pats tikslas – klestinti Lietuva, tik kartais renkamės kitokius kelius“, – sakė politikas.
„Esame vieningi ir prieš hibridines atakas – nuo neteisėtų migrantų srautų iki dezinformacijos. Nėra konservatorių ar liberalų pozicijos dėl Lietuvos nepriklausomybės gynybos. Yra tik bendra pozicija“, – kalbėjo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas.
Jis juokavo, kad nors su V. Čmilyte-Nielsen yra beveik tokio paties amžiaus, liberalė į jį vis dar kreipiasi „jūs“.
„Tai, man atrodo, Viktorija, šitą mums reikia kažkaip sutvarkyti“, – sakė L. Kasčiūnas.
Politikas kritikavo ir dabartinę valdančiąją daugumą.
„Geopolitinių grėsmių akivaizdoje socialdemokratai nusprendė suformuoti koaliciją su populistine, prorusiška ir neskaidrumu pasižyminčia partija. Tai iššūkis mūsų politinei sistemai“, – sakė konservatorius.
Rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicija Seime turi 82 narius.
Tuo metu konservatoriai Seime turi 28, o liberalai 12 atstovų.
Liberalų sąjūdžio suvažiavimo metu sveikinimo žodžius taip pat sakė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio patarėja Seime Agnė Silickienė, Ukrainos, Latvijos liberalų partijų politikai, taip pat Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininkė Izidė Marcinkutė.
