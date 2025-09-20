Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas išvyksta į Latviją: dalyvaus Baltų vienybės dienos minėjime

2025-09-20 08:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-20 08:47

Socialdemokratas Juozas Olekas pirmuoju savo, kaip Seimo pirmininko, vizitu šeštadienį išvyksta į Latviją, kur dalyvaus Baltų vienybės dienos minėjimo renginiuose. 

Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)

Socialdemokratas Juozas Olekas pirmuoju savo, kaip Seimo pirmininko, vizitu šeštadienį išvyksta į Latviją, kur dalyvaus Baltų vienybės dienos minėjimo renginiuose. 

REKLAMA
3

„Baltų vienybės diena mums primena, kad istorijoje mūsų tautos svarbiausias pergales pasiekė susitelkusios ir veikdamos išvien. Šiandien, kai Lietuva ir Latvija kartu stiprina regiono saugumą, gina demokratines vertybes ir remia Ukrainą, vienybės dvasia yra ypatingai reikšminga. Esu įsitikinęs, kad ši Baltų vienybės dienos tradicija stiprina mūsų valstybių kultūrinį ir  parlamentinį bendradarbiavimą“, – pranešime cituojamas J. Olekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Baltų vienybės diena minima rugsėjo 22-ąją, pagerbiant 1236 m. Saulės mūšio pergalę, kai susivieniję žemaičiai ir žiemgaliai sumušė Kalavijuočių ordiną. 

REKLAMA
REKLAMA

2000 m. Lietuvos ir Latvijos parlamentai šią dieną paskelbė Baltų vienybės diena.

ELTA primena, kad praėjusių metų pabaigoje tuometis Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis pirmajam vizitui užsienyje taip pat pasirinko kaimyninę Latviją. Ten pirmojo vizito vyko ir prieš jį parlamentui vadovavusi liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų