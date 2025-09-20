Olekas išvyksta į Latviją: dalyvaus Baltų vienybės dienos minėjime

„Baltų vienybės diena mums primena, kad istorijoje mūsų tautos svarbiausias pergales pasiekė susitelkusios ir veikdamos išvien. Šiandien, kai Lietuva ir Latvija kartu stiprina regiono saugumą, gina demokratines vertybes ir remia Ukrainą, vienybės dvasia yra ypatingai reikšminga. Esu įsitikinęs, kad ši Baltų vienybės dienos tradicija stiprina mūsų valstybių kultūrinį ir parlamentinį bendradarbiavimą“, – pranešime cituojamas J. Olekas.
Baltų vienybės diena minima rugsėjo 22-ąją, pagerbiant 1236 m. Saulės mūšio pergalę, kai susivieniję žemaičiai ir žiemgaliai sumušė Kalavijuočių ordiną.
2000 m. Lietuvos ir Latvijos parlamentai šią dieną paskelbė Baltų vienybės diena.
ELTA primena, kad praėjusių metų pabaigoje tuometis Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis pirmajam vizitui užsienyje taip pat pasirinko kaimyninę Latviją. Ten pirmojo vizito vyko ir prieš jį parlamentui vadovavusi liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
