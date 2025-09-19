Žemaitaitis mano, kad čekučių bylos gaišina prokurorus: siūlo skirti po 10 tūkst. baudos ir „bus pasibaigę“

Socialdemokratai aiškina, esą „čekučių“ bylos gali būti sąmokslas prieš juos. Tiesa, prokurorai planavo prašyti panaikinti ir trečio parlamentaro – aušriečio Sauliaus Bucevičiaus – neliečiamybę, bet klausimą teko atidėti, nes šiuo metu Seimo narys yra komandiruotėje.
„Kai kurie politikai ne tai kad neturi piktos valios, bet neturi moralės, neturi stabdžių, neturi supratimo ir visus pinigus nori išlaikyti namuose. Kaip žmonės sako – tai paskui va taip ir atsitinka“, – teigia konservatorė Ingrida Šimonytė.
Teisėsaugos akiratyje – trys parmamentarai
Politikus net ir po kelerių metų vis dar skandina senos čekučių nuodėmės, kuriomis po truputį imasi domėtis teisėsauga. Prokurorai planavo nusitaikyti į tris parlamentarus. Tarp jų – socialdemokratas E. Sabutis, kuris, dirbdamas Jonavos savivaldybės taryboje, galėjo suklastoti 18 dokumentų ir pasisavinti beveik 3 tūkstančius eurų.
Akmenės rajono vicemeru dirbęs E. Sabučio bendrapartietis T. Martinaitis, įtariama, suklastojo 12 dokumentų ir pasisavino 3 500 eurų, o Akmenės taryboje dirbęs aušrietis S. Bucevičius galėjo pasisavinti daugiau nei 800 eurų, suklastojęs 4 dokumentus. Dažniausiai tai – savivaldybių išmokėtos kompensacijos už degalus.
„Čia turbūt nekaltųjų nėra, ir turime gyventi su tuo, kur dabar esame“, – teigia T. Martinaitis.
Priėjusi prie tribūnos, generalinė prokurorė prašo panaikinti tik dviejų socialdemokratų teisinę neliečiamybę. Tiesa, tuo metu S. Bucevičiaus vieta Seime, šalia frakcijos kolegės Linos Šukytės-Korsakės ir lyderio Remigijaus Žemaitaičio, buvo tuščia.
Įtariamieji kaltės neneigia
E. Sabutis ir T. Martinaitis pareiškia, kad nesipriešina prokurorų prašymui ir sutinka patys atsisakyti teisinės neliečiamybės. Parlamentas jų pareiškimus sutinka plojimais. Netrukus pas E. Sabutį apsilanko Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas.
„Aš tiesiog priėjau, paspaudžiau rankas už tai, kad jie priėjo prie mikrofono ir pasakė, kad nereikalauja sudaryti komisijos“, – teigia J. Sabatauskas.
Aušriečių lyderiui klausimų nebekyla – jis ragina teisėsaugą pirmiausia imtis upelių, narkotikų ir nusikalstamo pasaulio.
„Narkotikai toliau teka upelėmis, nusikalstamas pasaulis toliau vykdo nusikaltimus, o mes tąsomės su kažkokiu čekučiu – šimto ar tūkstančio, dviejų tūkstančių eurų. Tai dėkite jūs jam dešimt tūkstančių eurų baudos civilinėje byloje ir bus pasibaigę. Jūs atlaisvinkite tuos prokurorus“, – teigia Remigijus Žemaitaitis.
Net R. Žemaitaičiui reikalaujant, prokurorams atlaisvėti nepavyks – dabar laukia darbas su įtariamaisiais.
„Bus pateiktas pranešimas apie įtarimą, vyks įtariamųjų apklausa, ir tada prokuroras spręs, kokį procesinį sprendimą priimti“, – teigia generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
Čekučiai pasivijo ir dar vieną žinomą socialdemokratą – Akmenės rajono merą Vitalijų Mitrofanovą. Specialiųjų tyrimų tarnyba jam pareiškė įtarimus dėl apgaule pasisavintų daugiau nei keturių tūkstančių eurų.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.