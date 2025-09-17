Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seime bus pristatyta kovos su antisemitizmu planą rengiančios darbo grupės veikla

2025-09-17 06:49 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 06:49

Trečiadienį vyksiančiame Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje bus pristatyta specialiosios darbo grupės, rengiančios kovos su antisemitizmu, ksenofobija bei nesantaikos kurstymu planą, veikla. 

Laurynas Šedvydis. ELTA / Andrius Ufartas

Trečiadienį vyksiančiame Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje bus pristatyta specialiosios darbo grupės, rengiančios kovos su antisemitizmu, ksenofobija bei nesantaikos kurstymu planą, veikla. 

REKLAMA
0

Kovos su antisemitizmu plano parengimas buvo numatytas dar praėjusios Vyriausybės, kuriai vadovavo Gintautas Paluckas, programos nuostatų įgyvendinimo plane. Tuomet buvo numatyta, jog šis siekis turi būti įgyvendintas iki 2025 m. III ketvirčio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siekiant įgyvendinti šį tikslą, tuometis premjeras G. Paluckas vasario pradžioje sudarė specialią darbo grupę, kuriai pavesta iki birželio 1 d. parengti kovos su antisemitizmu, ksenofobija ar bet kokios kitos formos nesantaikos kurstymu ir žydų gyvenimo puoselėjimo veiksmų plano projektą.

REKLAMA
REKLAMA

Šis projektas vasaros pradžioje turėjo būti pristatytas ir Žmogaus teisių komitetui. Tiesa, pasak jo pirmininko Lauryno Šedvydžio, tai iki šiol nebuvo padaryta.

REKLAMA

„Ji (darbo grupė – ELTA) buvo sudaryta prie Vyriausybės ir dar birželio mėnesį turėjo daryti pristatymą, bet komiteto posėdžiai taip susidėliojo, kad atidėliojom“, – Eltai sakė socialdemokratas. 

Specialiajai darbo grupei vadovauja ministro pirmininko patarėjas Aleksandras Radčenko. Grupėje taip pat dirba vidaus reikalų viceministras Gintaras Aliksandravičius, Tautinių mažumų departamento direktorius Dainius Babilas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Brasiūnienė, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Vygintas Gasparavičius, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, užsienio reikalų ministro kabineto vadovas Martynas Lukoševičius bei švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius.

REKLAMA
REKLAMA

Kovoti su ksenofobija buvo įsipareigojusi ne tik G. Palucko vadovaujama Vyriausybė – ši veiklos kryptis yra įrašyta ir į naujosios Ingos Ruginienės valdančiosios koalicijos sutartį. 

ELTA primena, kad šis klausimas 19-osios Vyriausybės valdančiųjų akiratyje atsirado dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio. Po Seimo rinkimų socialdemokratų sprendimas sudaryti koaliciją su antisemitiniais pareiškimais Seimo nario priesaiką sulaužusio ir šiurkščiai Konstituciją pažeidusio politiko vedama partija sulaukė kritikos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje

Reaguodami į ją, tuometės centro-kairės daugumos partneriai koalicinėje sutartyje įsipareigojo kovoti su antisemitizmu ir ksenofobija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė: jeigu tai būtų mano „UAB“, ministrus rinkčiausi kitaip (12)
Seimo pirmininko kandidatūros išvakarėse neramumai dėl posto (tv3.lt koliažas)
Juozui Olekui – nerimo diena: „Galime turėti labai įdomią rugsėjo 10-ą“ (29)
Matas Maldeikis BNS Foto
Matas Maldeikis apie nukabintą Ukrainos vėliavą Seime: „Tegu nervuojasi, toliau ją matydami“ (77)
Protestas „Gėdos diena”. ELTA / Žygimantas Gedvila
Protesto metu vidury Tapino kalbos – incidentas: prireikė medikų pagalbos (72)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų