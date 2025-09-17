Seime bus pristatyta kovos su antisemitizmu planą rengiančios darbo grupės veikla

Kovos su antisemitizmu plano parengimas buvo numatytas dar praėjusios Vyriausybės, kuriai vadovavo Gintautas Paluckas, programos nuostatų įgyvendinimo plane. Tuomet buvo numatyta, jog šis siekis turi būti įgyvendintas iki 2025 m. III ketvirčio.
Siekiant įgyvendinti šį tikslą, tuometis premjeras G. Paluckas vasario pradžioje sudarė specialią darbo grupę, kuriai pavesta iki birželio 1 d. parengti kovos su antisemitizmu, ksenofobija ar bet kokios kitos formos nesantaikos kurstymu ir žydų gyvenimo puoselėjimo veiksmų plano projektą.
Šis projektas vasaros pradžioje turėjo būti pristatytas ir Žmogaus teisių komitetui. Tiesa, pasak jo pirmininko Lauryno Šedvydžio, tai iki šiol nebuvo padaryta.
„Ji (darbo grupė – ELTA) buvo sudaryta prie Vyriausybės ir dar birželio mėnesį turėjo daryti pristatymą, bet komiteto posėdžiai taip susidėliojo, kad atidėliojom“, – Eltai sakė socialdemokratas.
Specialiajai darbo grupei vadovauja ministro pirmininko patarėjas Aleksandras Radčenko. Grupėje taip pat dirba vidaus reikalų viceministras Gintaras Aliksandravičius, Tautinių mažumų departamento direktorius Dainius Babilas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Brasiūnienė, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Vygintas Gasparavičius, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, užsienio reikalų ministro kabineto vadovas Martynas Lukoševičius bei švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius.
Kovoti su ksenofobija buvo įsipareigojusi ne tik G. Palucko vadovaujama Vyriausybė – ši veiklos kryptis yra įrašyta ir į naujosios Ingos Ruginienės valdančiosios koalicijos sutartį.
ELTA primena, kad šis klausimas 19-osios Vyriausybės valdančiųjų akiratyje atsirado dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio. Po Seimo rinkimų socialdemokratų sprendimas sudaryti koaliciją su antisemitiniais pareiškimais Seimo nario priesaiką sulaužusio ir šiurkščiai Konstituciją pažeidusio politiko vedama partija sulaukė kritikos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Reaguodami į ją, tuometės centro-kairės daugumos partneriai koalicinėje sutartyje įsipareigojo kovoti su antisemitizmu ir ksenofobija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!