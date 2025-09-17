Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl dronų Lietuvoje – nuogąstavimai: vėl pažeidė oro erdvę ar ne?

2025-09-17 06:27 / šaltinis: BNS
2025-09-17 06:27

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) trečiadienį aiškinsis, ar rusų dronai praėjusią savaitę nebuvo įskridę ir į Lietuvos teritoriją.

Rastas dronas (stop kadras)

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) trečiadienį aiškinsis, ar rusų dronai praėjusią savaitę nebuvo įskridę ir į Lietuvos teritoriją.

0

„Uždaro posėdžio metu planuojame išsiaiškinti, ar buvo dronai įskridę į Lietuvą, ar ne, ar mes tiesiog nebuvome apie tai informuoti“, – BNS sakė NSGK vicepirmininkas konservatorius Laurynas Kasčiūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, nepaisant krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės ir kariuomenės atstovų patikinimų, kad rugsėjo 10 dieną nefiksuota Lietuvos oro erdvės pažeidimų, lieka neatsakytų klausimų.

„Yra iki galo neatsakytų klausimų, kodėl kilo naikintuvai, į ką jie reagavo, ar buvo perspėjimai iš Baltarusijos, kuriuos pripažino Lenkija, o mes nei paneigėme, nei pripažinome“, – teigė L. Kasčiūnas.

„Manau, NSGK nariai turi teisę tai žinoti“, – pridūrė jis.

Kaip skelbė BNS, Rusijai naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją surengus atakas prieš Ukrainą, keliolika bepiločių orlaivių pažeidė Lenkijos oro erdvę, dalis jų buvo numušti.

Baltarusija tuomet teigė įspėjusi ir Lenkiją, ir Lietuvą, kad į jų teritorijas gali įskristi dronai. Lietuva šių pareiškimų nekomentuoja.

Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, oro policijos misiją Lietuvoje atliekantys NATO naikintuvai rugsėjo 9 ir 10 dienomis keturis kartus skrido išžvalgyti vietovę ir ieškoti neatpažinto objekto.

Remdamasis šaltiniais NATO, vokiečių leidinys „Bild“ paskelbė, kad du orlaiviai buvo įskridę ir į Lietuvos oro erdvę.

Krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė tvirtino, kad rugsėjo 10-osios rytą Lietuva oro erdvės pažeidimų nefiksavo. Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį LRT televizijai sakė apie tai irgi neturintis informacijos bei pridūrė, kad net solidūs leidiniai kartais daro klaidų.

Liepą į Lietuvą buvo įskridę du rusų dronai „Gerbera“, vienas iš jų turėjo sprogmenų.

