TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos kariuomenė kompensuos žalą apgadinto namo savininkams: kas ten nutiko vis dar nekomentuoja

2025-09-16 18:55 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 18:55

Lenkijos ginkluotosios pajėgos atlygins nuostolius, kuriuos patyrė gyvenamojo namo Rytų Lenkijoje savininkai, kai praėjusią savaitę maždaug 20 Rusijos dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę, pareiškė Gynybos ministerijos atstovas. 

Lenkijos kariuomenė kompensuos žalą apgadinto namo savininkams: kas nutiko namui vis dar nekomentuoja (nuotr. SCANPIX)
10

Lenkijos ginkluotosios pajėgos atlygins nuostolius, kuriuos patyrė gyvenamojo namo Rytų Lenkijoje savininkai, kai praėjusią savaitę maždaug 20 Rusijos dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę, pareiškė Gynybos ministerijos atstovas. 

0

Januszas Semejas antradienį sakė, kad Gynybos ministerija nekomentuos spaudos pranešimo, jog pastatą apgadino raketa. Jis pakartojo, kad ginkluotosios pajėgos padės jo savininkams ir atlygins jų nuostolius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį dienraštis „Rzeczpospolita“, remdamasis anoniminiu šaltiniu, pranešė, kad į pastatą pataikė ne krintantis dronas, o nuklydusi priešlėktuvinė raketa AIM-120 AMRAAM, paleista Lenkijos naikintuvo F-16. 

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

Pastatas, esantis rytiniame Vyrykų kaime, buvo apgadintas naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją, kai Rusijos dronai pažeidė Lenkijos oro erdvę. Tuos, kurie kėlė tiesioginę grėsmę, numušė Lenkijos ir sąjungininkų lėktuvai. Pirmą kartą šiuolaikinėje Lenkijos istorijoje oro pajėgos panaudojo ginklus šalies oro erdvėje. 

Nacionalinio saugumo biuras pareiškė, kad prezidentas Karolis Nawrockis tikisi, jog vyriausybė jam pateiks „skubią ataskaitą dėl dienraščio „Rzeczpospolita“ paskelbtos informacijos“. 

Vėliau tą pačią dieną ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad „visa atsakomybė už žalą gyvenamajam namui Vyrykuose tenka dronų provokacijos vykdytojams“. 

„Atitinkamos tarnybos informuos visuomenę, vyriausybę ir prezidentą apie visas incidento aplinkybes, kai bus baigtos visos procedūros“, – socialiniame tinkle X parašė D. Tuskas. 

„Šalin rankas nuo Lenkijos kareivių“, – užbaigė jis.

