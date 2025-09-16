„Rzeczpospolita“: namo stogą pramušė pačių lenkų F-16 paleista raketa, o ne rusų dronas

Praėjusią savaitę Rusijos dronai padarė beprecedentį Lenkijos oro erdvės pažeidimą. Dronai arba jų fragmentai buvo rasti įvairiose vietose rytinėje Lenkijoje. Dauguma iš 17 rastų dronų buvo vadinamieji „netikri“, kurie nedaro jokio žalos ir yra skirti šnipinėjimui arba oro gynybos dėmesio nukreipimui. Išskyrus vieną atvejį: netoli sienos su Baltarusija, „neatpažintas skraidantis objektas“ – kaip jį vadina Liublino prokuratūra – padarė žalą privačiam namui. Jis apgadino stogą ir pramušė lubas. Savininkai išgyveno – turto savininkė žiniasklaidai papasakojo, kad jai pavyko išeiti iš miegamojo prieš pat nuolaužų kritimą.
Po apžiūros įvykio vietoje Liublino prokuratūra, padedama ekspertų, lengvai identifikavo 17 dronų liekanas. Tačiau ji nenori kalbėti apie tai, kas nukrito Viriki gyvenvietėje. „Objektas dar nėra identifikuotas kaip dronas ar jo fragmentai“, – cituojamas lakoniškas pranešimas „Rzeczpospolita“. „Šiuo metu negaliu tiksliai pasakyti, kas nukrito ant namo Viriki. Tai yra tyrimo objektas, ir mes laukiame ekspertų nuomonės“, – atsakė Agnieszka Kępka, Liublino apygardos prokuratūros, kurios karinis skyrius tiria masinį dronų puolimą Lenkijoje, atstovė spaudai. Nuomonę turi pateikti specialus ekspertas – karinių ginklų ekspertas.
Bet kokie yra vietoje atlikto tyrimo rezultatai? „Jie pateikė atsakymus į konkrečius klausimus, bet tai nėra informacija, kurią galiu atskleisti. Tai yra tyrėjo sprendimas“, – cituojama A. Kępka.
„Mūsų pareiga yra koordinuoti operaciją vietoje, o atitinkamos tarnybos yra atsakingos už faktų nustatymą, įrodymų užtikrinimą, identifikavimą, techninių specifikacijų nustatymą, nustatymą, kada kažkas įskrido, išskrido, buvo numuštas ar nukrito savaime“, – sako Liublino provincijos gubernatorius Krzysztofas Komorski, kuris antradienį buvo paklaustas apie šį klausimą „Rzeczpospolita“ laidoje „#RzeczoPolityce“.
