Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Dronų ataka Charkive: nukentėjusiųjų skaičius padidėjo iki keturių

2025-09-16 14:51 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 14:51

Žmonių, nukentėjusių per Rusijos smūgį Charkivo Slobidskio rajone, skaičius išaugo iki keturių, platformoje „Telegram“ pranešė šio Ukrainos miesto meras Ihoris Terechovas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
36

Žmonių, nukentėjusių per Rusijos smūgį Charkivo Slobidskio rajone, skaičius išaugo iki keturių, platformoje „Telegram“ pranešė šio Ukrainos miesto meras Ihoris Terechovas.

REKLAMA
0

„Šiuo metu mums žinoma, kad šį rytą per teroristų įvykdytą Charkivo apšaudymą buvo sužeisti keturi žmonės“, – sakoma paskelbtame įraše.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Pasak I. Terechovo, rusai netoli miesto centro nusitaikė į vienos švietimo įstaigos pastatą.

„Tai vertingas istorinis pastatas. Laimei, aukų nėra. Netoliese yra turgus, kuriame buvo daug žmonių. Įvykio vietoje šiuo metu dirba ugniagesiai, nes ant pastato stogo, kurio plotas siekia 150 kv. m., kilo smarkus gaisras. Gaisras jau buvo lokalizuotas. Ten dirba ir mūsų komunalinės tarnybos“, – teigė meras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Charkivo srities valstybinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas savo ruožtu taip pat informavo, kad kai kurie bepiločiai orlaiviai buvo numušti.

REKLAMA
REKLAMA

„Oro gynybos pajėgos pateikė informaciją, kad prie miesto artinosi „Shahed“ bepiločiai orlaiviai, ir suskambo oro pavojaus sirenos. Kai kurie „Shahed“ bepiločiai orlaiviai buvo numušti. Vienas iš jų pataikė į vienos aukštojo mokslo įstaigos administracinį pastatą, sunaikindamas stogą ir vieną aukštą. Pastato viduje aukų nebuvo, tačiau žmonės buvo sužeisti gatvėje“, – žurnalistams sakė valstybinės administracijos vadovas.

REKLAMA

„Šis objektas neturėjo nieko bendro su gynybos ar karine pramone; tai buvo civilinis pastatas. Ataka įvyko dienos metu, vietoje, kurioje yra daug žmonių, priešais veikiantį turgų. Pasakysiu taip: stebuklas, kad niekas nežuvo“, – pažymėjo O. Syniehubovas.

Kiek vėliau jis „Telegram“ kanale nurodė, kad nukentėjo trys 51, 52 ir 54 m. moterys ir 89 m. vyras. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų