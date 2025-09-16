Dronų ataka Charkive: nukentėjusiųjų skaičius padidėjo iki keturių

„Šiuo metu mums žinoma, kad šį rytą per teroristų įvykdytą Charkivo apšaudymą buvo sužeisti keturi žmonės“, – sakoma paskelbtame įraše.
Pasak I. Terechovo, rusai netoli miesto centro nusitaikė į vienos švietimo įstaigos pastatą.
„Tai vertingas istorinis pastatas. Laimei, aukų nėra. Netoliese yra turgus, kuriame buvo daug žmonių. Įvykio vietoje šiuo metu dirba ugniagesiai, nes ant pastato stogo, kurio plotas siekia 150 kv. m., kilo smarkus gaisras. Gaisras jau buvo lokalizuotas. Ten dirba ir mūsų komunalinės tarnybos“, – teigė meras.
Charkivo srities valstybinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas savo ruožtu taip pat informavo, kad kai kurie bepiločiai orlaiviai buvo numušti.
„Oro gynybos pajėgos pateikė informaciją, kad prie miesto artinosi „Shahed“ bepiločiai orlaiviai, ir suskambo oro pavojaus sirenos. Kai kurie „Shahed“ bepiločiai orlaiviai buvo numušti. Vienas iš jų pataikė į vienos aukštojo mokslo įstaigos administracinį pastatą, sunaikindamas stogą ir vieną aukštą. Pastato viduje aukų nebuvo, tačiau žmonės buvo sužeisti gatvėje“, – žurnalistams sakė valstybinės administracijos vadovas.
„Šis objektas neturėjo nieko bendro su gynybos ar karine pramone; tai buvo civilinis pastatas. Ataka įvyko dienos metu, vietoje, kurioje yra daug žmonių, priešais veikiantį turgų. Pasakysiu taip: stebuklas, kad niekas nežuvo“, – pažymėjo O. Syniehubovas.
Kiek vėliau jis „Telegram“ kanale nurodė, kad nukentėjo trys 51, 52 ir 54 m. moterys ir 89 m. vyras.
