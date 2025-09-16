Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Apklausa: 62 proc. ukrainiečių yra pasirengę kęsti karą tiek, kiek reikės

2025-09-16 14:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 14:47

Kyjivo tarptautinio sociologijos instituto atlikta apklausa parodė, kad 62 proc. ukrainiečių yra pasirengę kęsti karą tiek, kiek reikės. 76 proc. mano, kad Ukraina gali laimėti karą, jei gaus tinkamą paramą ginklais, pinigais ir sankcijomis Rusijai.

Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

0

Tik 18 proc. ukrainiečių tikisi, kad karas baigsis iki 2025 m. pabaigos. 27 proc. mano, kad jis baigsis 2026 m., 32 proc. nesitiki karo pabaigos anksčiau kaip 2027 m. ar dar vėliau. 23 proc. pasirinko atsakymą „nežinau“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

4 proc. respondentų teigė, kad yra pasirengę kęsti tokią padėtį maždaug metus. Trumpesnį laikotarpį (pusmetį ar kelis mėnesius) paminėjo 21 proc. respondentų.  

Apklausos duomenimis, dauguma ukrainiečių – 76 proc. – mano, kad net ir be JAV paramos Ukraina turėtų toliau kautis išvien su savo sąjungininkėmis Europoje. Tik 14 proc. mano, kad tokiomis sąlygomis Ukraina turėtų sutikti su Rusijos reikalavimais. 

Apklausa buvo atlikta rugsėjo 2–14 d., per ją buvo apklausti 18 metų ir vyresni Ukrainos piliečiai, gyvenantys Ukrainos vyriausybės kontroliuojamoje teritorijoje. 

