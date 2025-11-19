 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Pamačiusi, kas vyksta Plungės kelyje, lietuvė griebė kamerą: gyventojai negali patikėti

2025-11-19 10:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-19 10:55

Dalyje Lietuvos šį rytą gyventojus pasitiko pasakiški žiemos vaizdai. Gausiai iškritęs sniegas padengė Plungės ir Telšių miestus, o tai sukėlė tiek gyventojų įspūdį, tiek keblumų vairuotojams. 

Dalyje Lietuvos šį rytą gyventojus pasitiko pasakiški žiemos vaizdai. Gausiai iškritęs sniegas padengė Plungės ir Telšių miestus, o tai sukėlė tiek gyventojų įspūdį, tiek keblumų vairuotojams. 

REKLAMA
8

Įspūdingais vaizdais gyventojai pasidalino ir feisbuko grupėje „Orų entuziastai“. 

Štai viena gyventoja nufilmavo kaip šis rytas atrodė Plungėje 8 val. ryte (vaizdo įrašą galite pamatyti aukščiau). 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pamatę tokius vaizdus, kiti gyventojai negalėjo atsistebėti iš anksto užklupusia žiema.

„Suprantu vairuotojų nepatogumus, bet vaizdas žiemos super“, – teigė viena gyventoja.

„Pavarė sniego už 3 metus iškart“, – juokavo kitas gyventojas. 

Tiesa, iškritęs sniegas sukėlė ir tam tikrų iššūkių vairuotojams. Štai vienas iš jų pasidalino vaizdo įrašu iš šio ryto maršrute Telšiai–Plungė.

REKLAMA
REKLAMA

„Ir vėl kelininkus žiema užklupo netikėtai?“, – po vaizdo įrašu klausė vienas gyventojas. 

REKLAMA

„Tokiu keliu vairuoti nenorėčiau“, – antrino kitas. 

Trečiadienį daug kur numatomi krituliai

Kaip praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Meteo.lt), antradienis daug kur buvo debesuotas ir su pragiedruliais, o vietomis krito krituliai, tad vyravo sniegas ir šlapdriba.

„Aukščiausia oro temperatūra 1–7 laipsniai šilumos. Naktį daug kur krituliai, Vakarų Lietuvoje vietomis jie buvo smarkūs. Žemiausia oro temperatūra -1–+3 °C“, – nurodė Meteo.lt.

REKLAMA
REKLAMA

Jie priduria, kad šiandien prognozuojama, kad daugelyje šalies rajonų dieną bus krituliai, vyraus nedidelis lietus. 

 Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s.

Temperatūra 1–6 laipsniai šilumos.

Savaitės orų prognozė

Savaitės orų prognoze feisbuke pasidalino ir žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė. 

Trečiadienį, lapkričio 19 d., krituliai: naktį vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose gausoki (šlapdriba su sniegu, pajūryje šlapdriba su lietumi maišysis), krituliuose matomumas blogės, suspaustas šlapias sniegas bus pavojingai slidus. Dieną protarpiais daug kur krituliai, jau vyraus lietus. Naktį plikledis, daugiausia šiaurės rytinėje ir rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Naktį –3–+2 °C, šilčiausia vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštyje, pajūryje +3–+6 °C, dieną +1–+3 °C, pajūryje apie +4–+6 °C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienį, lapkričio 20 d., nakties pradžioje nedideli krituliai, vėliau be ženklesnių kritulių; naktį ir rytą plikledis. Dieną protarpiais nedideli krituliai, vyraus šlapdriba ir sniegas, tik pajūryje lietus su šlapdriba maišysis. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Naktį –2––4 °C, pajūryje –1–+2 °C, dieną +1–+3 °C, pajūryje apie +4–+5 °C.

REKLAMA

Penktadienį, lapkričio 21 d., naktį šiek tiek pasnigs, tik pajūryje lietus su šlapdriba maišysis; kai kur plikledis. Dieną vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s, dieną pajūryje gūsiai 19–22 m/s. Naktį –1––3 °C, pajūryje 0–+3 °C, dieną +2–+4 °C, pajūryje apie +6 °C.

REKLAMA

Šeštadienį, lapkričio 22 d., nedideli krituliai pajūryje ir pačiame vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje, kitur be kritulių. Naktį ir rytą plikledis. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną pietinių krypčių 6–11 m/s. Naktį –2––5 °C, šalčiausia; pajūryje +2–+4 °C, dieną +1–+3 °C, pajūryje apie +5 °C.

Sekmadienį, lapkričio 23 d., nedideli krituliai pajūryje ir pačiame vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje, kitur be kritulių. Naktį ir rytą plikledis. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį –2–(–)6 °C, pajūryje apie 0 °C, dieną +1–+4 °C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienį, lapkričio 24 d., naktį gausokai snigs, dieną tik protarpiais pasnigs, pajūryje šlapdriba su lietumi maišysis. Vėjas rytų 6–11 m/s. Naktį –1–(–)3 °C, pajūryje apie 0 °C, dieną –1–+1 °C.

Antradienį, lapkričio 25 d., protarpiais šiek tiek pasnigs, dieną daugiausia rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį –2––4 °C, pajūryje apie 0 °C, dieną 0–(–)2 °C.

Trečiadienį, lapkričio 26 d., be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį –4–(–)8 °C, dieną 0–(–)2 °C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ruduo (tv3.lt koliažas)
Netrukus ir Lietuvoje – žiemiškesni orai: štai kada sulauksime atvėsimo (3)
(nuotr. Viltė Domkutė/Fotodiena)
„Orai turėtų pagaliau atvėsti“ – pasiruoškite, štai kada spaus šaltukas (6)
Ruduo (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Netrukus – orų pokyčiai: pasiruoškite permainoms (1)
Orai per Vėlines (tv3.lt koliažas)
Kapus lankantiems gyventojams siunčia svarbią žinią: jau aiškėja, kokie bus Vėlinių orai (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų