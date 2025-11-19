Pamačiusi, kas vyksta Plungės kelyje, lietuvė griebė kamerą: gyventojai negali patikėti

Įspūdingais vaizdais gyventojai pasidalino ir feisbuko grupėje „Orų entuziastai“.
Štai viena gyventoja nufilmavo kaip šis rytas atrodė Plungėje 8 val. ryte (vaizdo įrašą galite pamatyti aukščiau).
Pamatę tokius vaizdus, kiti gyventojai negalėjo atsistebėti iš anksto užklupusia žiema.
„Suprantu vairuotojų nepatogumus, bet vaizdas žiemos super“, – teigė viena gyventoja.
„Pavarė sniego už 3 metus iškart“, – juokavo kitas gyventojas.
Tiesa, iškritęs sniegas sukėlė ir tam tikrų iššūkių vairuotojams. Štai vienas iš jų pasidalino vaizdo įrašu iš šio ryto maršrute Telšiai–Plungė.
„Ir vėl kelininkus žiema užklupo netikėtai?“, – po vaizdo įrašu klausė vienas gyventojas.
„Tokiu keliu vairuoti nenorėčiau“, – antrino kitas.
Trečiadienį daug kur numatomi krituliai
Kaip praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Meteo.lt), antradienis daug kur buvo debesuotas ir su pragiedruliais, o vietomis krito krituliai, tad vyravo sniegas ir šlapdriba.
„Aukščiausia oro temperatūra 1–7 laipsniai šilumos. Naktį daug kur krituliai, Vakarų Lietuvoje vietomis jie buvo smarkūs. Žemiausia oro temperatūra -1–+3 °C“, – nurodė Meteo.lt.
Jie priduria, kad šiandien prognozuojama, kad daugelyje šalies rajonų dieną bus krituliai, vyraus nedidelis lietus.
Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s.
Temperatūra 1–6 laipsniai šilumos.
Savaitės orų prognozė
Savaitės orų prognoze feisbuke pasidalino ir žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.
Trečiadienį, lapkričio 19 d., krituliai: naktį vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose gausoki (šlapdriba su sniegu, pajūryje šlapdriba su lietumi maišysis), krituliuose matomumas blogės, suspaustas šlapias sniegas bus pavojingai slidus. Dieną protarpiais daug kur krituliai, jau vyraus lietus. Naktį plikledis, daugiausia šiaurės rytinėje ir rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Naktį –3–+2 °C, šilčiausia vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštyje, pajūryje +3–+6 °C, dieną +1–+3 °C, pajūryje apie +4–+6 °C.
Ketvirtadienį, lapkričio 20 d., nakties pradžioje nedideli krituliai, vėliau be ženklesnių kritulių; naktį ir rytą plikledis. Dieną protarpiais nedideli krituliai, vyraus šlapdriba ir sniegas, tik pajūryje lietus su šlapdriba maišysis. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Naktį –2––4 °C, pajūryje –1–+2 °C, dieną +1–+3 °C, pajūryje apie +4–+5 °C.
Penktadienį, lapkričio 21 d., naktį šiek tiek pasnigs, tik pajūryje lietus su šlapdriba maišysis; kai kur plikledis. Dieną vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s, dieną pajūryje gūsiai 19–22 m/s. Naktį –1––3 °C, pajūryje 0–+3 °C, dieną +2–+4 °C, pajūryje apie +6 °C.
Šeštadienį, lapkričio 22 d., nedideli krituliai pajūryje ir pačiame vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje, kitur be kritulių. Naktį ir rytą plikledis. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną pietinių krypčių 6–11 m/s. Naktį –2––5 °C, šalčiausia; pajūryje +2–+4 °C, dieną +1–+3 °C, pajūryje apie +5 °C.
Sekmadienį, lapkričio 23 d., nedideli krituliai pajūryje ir pačiame vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje, kitur be kritulių. Naktį ir rytą plikledis. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį –2–(–)6 °C, pajūryje apie 0 °C, dieną +1–+4 °C.
Pirmadienį, lapkričio 24 d., naktį gausokai snigs, dieną tik protarpiais pasnigs, pajūryje šlapdriba su lietumi maišysis. Vėjas rytų 6–11 m/s. Naktį –1–(–)3 °C, pajūryje apie 0 °C, dieną –1–+1 °C.
Antradienį, lapkričio 25 d., protarpiais šiek tiek pasnigs, dieną daugiausia rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį –2––4 °C, pajūryje apie 0 °C, dieną 0–(–)2 °C.
Trečiadienį, lapkričio 26 d., be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį –4–(–)8 °C, dieną 0–(–)2 °C.
