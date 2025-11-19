Dalį Lietuvos nuklojo sniegas: štai kokiais vaizdais dalijasi gyventojai

Kol vienuose Lietuvos miestuose sniego – nė kvapo, Telšiuose ir Plungėje viskas balta.
Skaitytojų su naujienų portalu tv3.lt pasidalintose nuotraukose – žiemiški vaizdai iš Žemaitijos:
Artimiausių dienų orų prognozė
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, meteo.lt sinoptikai praneša, kokie orai užklups artimiausiomis dienomis. Įspėjimas dėl oro sąlygų siunčiamas ir vairuotojams.
Trečiadienio dieną daugelyje rajonų numatomi krituliai, vyraus nedidelis lietus. Rytą kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 1–6 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį vietomis nedideli krituliai. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Penktadienį vietomis, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, krituliai. Naktį ir rytą kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s, naktį pajūryje iki 25 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2, pajūryje iki 4 laipsnių šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 18 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 17 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 3–9, ežeruose – 4–9, Kuršių mariose – 5–6, Baltijos jūroje – 7–9 laipsniai šilumos.
Vandens temperatūra upėse – 3–9, ežeruose – 4–9, Kuršių mariose – 5–6, Baltijos jūroje – 7–9 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!