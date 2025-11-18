 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Gamtos ženklus stebinti Janina prakalbo apie žiemos orus: pasakė, kas laukia

2025-11-18 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 17:00

Dzūkijos krašte gyvenanti Janina Janušauskienė gamtos ženklus stebi nuo pat vaikystės. Ji sako, kad būtent gamta pirmoji praneša, kokie orai laukia. Moteris sako, kad gamtos ženklai jau rodo, kokios artėjančios žiemos galime tikėtis ir ar šiemet Kalėdos bus baltos.

11

Savo įžvalgomis ji dalijasi ir su tv3.lt skaitytojais – štai kokie orai mūsų laukia.

Žiema Vilniaus gatvėse
(35 nuotr.)
(35 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žiema Vilniaus gatvėse

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atskleidė, kokie orai laukia per šventes

Paklausta apie žiemos ir ypač Kalėdų orus, Janina teigia, kad sausų Kalėdų šiemet laukti neverta.

Pasak jos, sniegas per šventes tikrai turėtų pasirodyti, tačiau jo intensyvumas dar sunkiai nuspėjamas.

„Kalėdų metu sniego turėtų būti. Žiema turėtų ir šalčių parodyti, galimai net stiprių šalčių, tačiau kiek jų bus, dar yra sunku pasakyti“, – aiškina ji.

Janina pastebi, kad šiųmetė žiema bus mišri: daugiau drėgmės, šlapdribų, tačiau pasitaikys ir ženklesnių šalčių.

„Jeigu labai ilgai turėjome lapus visus, vadinasi, turėsime daug šlapių kritulių. Tačiau yra sunku pasakyti, kiek bus sauso, kiek šalčio“, – sako ji.

Moteris priduria, kad Kalėdų diena ir vakaras turėtų būti gražūs, ypač jei naktį prieš tai pasnigs. Pasak Janinos, šiemet sniegas bus toks, kuris išsilaikys ant medžių šakų – priešingai nei kitais metais, kai jis greitai nutirpo.

„Pirminis šaltis bus -5–6 ir išsilaikys iki pat sausio 15 dienos. Turėtų išsilaikyti tas šaltis“, – tikina pašnekovė.

Ar dar bus rudeniškų dienų?

Kalbėdama apie dabartinę situaciją, Janina pripažįsta, kad prognozės dėl staigių šlapdribų Dzūkijoje dažnai nepasitvirtina.

„Prognozuoja šlapdribas, bet Dzūkijoje atsikeliame ir jų nėra. Gal kiek vėliau pasirodys šlapdriba, bet ir tai abejoju“, – pažymi pašnekovė.

Pasak jos, šlapdribos gali labiau pasirodyti kituose Lietuvos regionuose, tačiau Dzūkijos pusėje gamta vis dar nepasiruošusi tokiems orams.

Janina nurodo, kad nors žiema jau beldžiasi į duris, gamta vis dar siunčia ženklus, kad ruduo neužsibaigė. Šlapdribos vėluoja, o tikrasis šaltis ateis tik gruodžio pabaigoje.

„Šiandien Dzūkijoje turėjo būti šlapdriba, bet jos neturime. Praeitas savaitgalis taip pat nebuvo su šlapdriba. Pagal viską, žiemą, jeigu snigs, tai snigs didelėmis snaigėmis“, – sako moteris.

Taigi, anot Janinos, žiema bus permaininga, bet tikrai ne nuobodi: šlapi krituliai maišysis su šalčiais, o Kalėdos turėtų būti baltos, tačiau kartu ir drėgnos.

Gamta, kaip visada, žada savo staigmenų – tačiau tie, kurie atidžiai ją stebi, gali jos siunčiamus ženklus suprasti iš anksto.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Kaip visada
Kaip visada
2025-11-18 17:14
Pabaigoje turėjo būti - viskas brangs.
Atsakyti
Treneris
Treneris
2025-11-18 17:16
Na baikit jus su ta Janina.. pernai jai visi zenklai rode kad bus rimta ir gyli ziema... o jos ir nebuvo... Bato visi tie liaudies prietarai yra mazu maziausiai nesamone.. na kad ir pvz su Sermuksniais arba azuolo gilme, jeigu uzderejo tai reiskiasi kad bus rimta ziema )))) Tai gal nenusalo ziedai ir kenkejams buvo blogas metas del to uzderejo?!!! Kaskodel del obuoliu kai uzdera nieks taip nekalba... Beja siemet labai mazai sermuksniu ir azuolo gyliu mazai...PRAGNUOZUOJU kad nebus ziemos .... )))))
Atsakyti
Cha
Cha
2025-11-18 17:16
Pusdurnė ieško durnių.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
