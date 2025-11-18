Gamtos ženklus stebinti Janina prakalbo apie žiemos orus: pasakė, kas laukia

Savo įžvalgomis ji dalijasi ir su tv3.lt skaitytojais – štai kokie orai mūsų laukia.
Atskleidė, kokie orai laukia per šventes
Paklausta apie žiemos ir ypač Kalėdų orus, Janina teigia, kad sausų Kalėdų šiemet laukti neverta.
Pasak jos, sniegas per šventes tikrai turėtų pasirodyti, tačiau jo intensyvumas dar sunkiai nuspėjamas.
„Kalėdų metu sniego turėtų būti. Žiema turėtų ir šalčių parodyti, galimai net stiprių šalčių, tačiau kiek jų bus, dar yra sunku pasakyti“, – aiškina ji.
Janina pastebi, kad šiųmetė žiema bus mišri: daugiau drėgmės, šlapdribų, tačiau pasitaikys ir ženklesnių šalčių.
„Jeigu labai ilgai turėjome lapus visus, vadinasi, turėsime daug šlapių kritulių. Tačiau yra sunku pasakyti, kiek bus sauso, kiek šalčio“, – sako ji.
Moteris priduria, kad Kalėdų diena ir vakaras turėtų būti gražūs, ypač jei naktį prieš tai pasnigs. Pasak Janinos, šiemet sniegas bus toks, kuris išsilaikys ant medžių šakų – priešingai nei kitais metais, kai jis greitai nutirpo.
„Pirminis šaltis bus -5–6 ir išsilaikys iki pat sausio 15 dienos. Turėtų išsilaikyti tas šaltis“, – tikina pašnekovė.
Ar dar bus rudeniškų dienų?
Kalbėdama apie dabartinę situaciją, Janina pripažįsta, kad prognozės dėl staigių šlapdribų Dzūkijoje dažnai nepasitvirtina.
„Prognozuoja šlapdribas, bet Dzūkijoje atsikeliame ir jų nėra. Gal kiek vėliau pasirodys šlapdriba, bet ir tai abejoju“, – pažymi pašnekovė.
Pasak jos, šlapdribos gali labiau pasirodyti kituose Lietuvos regionuose, tačiau Dzūkijos pusėje gamta vis dar nepasiruošusi tokiems orams.
Janina nurodo, kad nors žiema jau beldžiasi į duris, gamta vis dar siunčia ženklus, kad ruduo neužsibaigė. Šlapdribos vėluoja, o tikrasis šaltis ateis tik gruodžio pabaigoje.
„Šiandien Dzūkijoje turėjo būti šlapdriba, bet jos neturime. Praeitas savaitgalis taip pat nebuvo su šlapdriba. Pagal viską, žiemą, jeigu snigs, tai snigs didelėmis snaigėmis“, – sako moteris.
Taigi, anot Janinos, žiema bus permaininga, bet tikrai ne nuobodi: šlapi krituliai maišysis su šalčiais, o Kalėdos turėtų būti baltos, tačiau kartu ir drėgnos.
Gamta, kaip visada, žada savo staigmenų – tačiau tie, kurie atidžiai ją stebi, gali jos siunčiamus ženklus suprasti iš anksto.
