Kuršių Nerijoje lapės nebebijo žmonių, bet štai fotosesija su šernu baigėsi liūdnai

Neringoje, aikštelėje šalia Negyvųjų kopų, šmirinėja lapė. TV3 Žinios nufilmavo, kaip rudauodegė apuosto maitinti lapes draudžiantį ženklą ir tarsi pasipiktinusi tokia neteisybe, bando ženklą dantimis nuplėšti. Vis tik nepavyksta. Tačiau po kiek laiko į šią aikštelę atvykęs Kuršių nerijos nacionalinio parko darbuotojas Stasys ženklą randa besimėtantį ant žemės.
„Taip, čia buvo pritaisyta. Turbūt lapė ir nuėmė“, – sakė Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos specialistas Stasys Kupliauskas.
Lapės tik ir laukia pasirodančių žmonių
Mat laputė, o tiksliau, net visos trys čia pat ir gyvena. Kitoje gatvės pusėje yra rezervatas, kur žmogui patekti draudžiama, tad rudosios ten įsikūrė, o per kelią perbėga, kai pamato prie Negyvųjų kopų atvykus daugiau žmonių.
„Buvo įvykis vasarą, kad mūsų kopų sargas šnekėjosi su moterim, kad va, prašau nešerkit, o vyras nusisukęs šeria šuns maistu“, – piktinosi S. Kupliauskas.
Ir iš tiesų, kad ir kaip atrodytų miela bei smagu, lapių geriau nešerti. Taip žmonės joms tik kenkia.
„Jos paskui nebemoka maitintis. Atpranta nuo instinktų savo tų. Ne, mes prašom, kad nemaitintų“, – įspėjo Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos specialistas.
Tačiau atsilaikyti sunku. Štai ir pats gamtosaugininkas nufilmavo, kiek arti lapės nebijo prieiti prie žmogaus.
Prikviečia net šernus
Gamtininkai pritaria, kad laukinių gyvūnų maitinti nevalia, vis tik, sako, Kuršių nerijoje visi keturkojai žmonių dėmesiu bei maistu jau ir taip kone prijaukinti.
„Neringoje visi tokie gyvūnai pusiau naminiai. Tiek šernai, tiek lapės, net ir briedžius galima pamaitinti buvo anksčiau iš rankų“, – sakė gamtininkas Gediminas Gražulevičius.
Tad žmonės tiek išdrąsėjo, kad net nustojo protauti.
„Atvažiavo šeimyna kažkokia tai. Dar kai dirbau ten, nutarė vaiką nufotkint ant šerno. Ant šerno pasodino. O šernas atsisukęs – klinkt. Gerai, kad ne į gerą vietą įkando, o į šlaunį. O kas kaltas tada?“ – įsimintiną pavyzdį pateikė gamtininkas Gediminas Gražulevičius.
Žinoma, lapė ne šernas, bet pirštą vaikui tikrai pajėgi nukąsti – pasakoja medžiotojai. Be to, lapės nešioja įvairiausias ligas ir parazitus.
Anot jų, lapes žmonės medžiojo nuo pat savo atsiradimo šioje žemėje, jų kailis buvo labai vertinamas ir brangus. O šiais laikais dėl milžiniškos alternatyvos jis nieko vertas, tad lapių prisidaugino.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.