Uteniškė Edita netikėtai susidraugavo su lapiukais: šeimininkei jie spėjo „uždirbti“ ir milijoną

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Uteniškė Edita beveik neabejoja, kad šilauogių krūmą kieme gerokai apšvarino būtent lapiukai uogoms dar nė nespėjus sunokti:
„Tai sunokinau, kažkam.“
Kad šilauogėmis anksčiau šeimininkės pasimėgavo būtent rudakailiai gudruoliai Edita įtaria ne šiaip sau. Yra įrodymas, kad ir braškių lysvėse tai vienas, tai kitas lapiukas dažnai įsisukdavo.
„Braškes tai labai ir dabar jie vaikšto po braškes, uostinėja, turbūt ieško“, – pasakojo Utenos rajono gyventoja Edita Kušleikienė.
Edita vištų nelaiko, tačiau girdėjo, kad kaimynai kaskart jų pasigenda.
„Pas kaimynus girdėjau nuostoliai buvo, negaliu sakyt, kad maniškiai, nes lapių čia aplink labai daug. Daug olų, daug lapių“, – tikino Edita.
Pažintis prasidėjo pavasarį
Editos pažintis su lapiokais, taip juos vadina moteris, užsimezgė besibaigiant pavasariui. Mažyčius pūstauodegius netoli namų pastebėjo sūnus.
„Mam, žinok, sako mačiau lapiokus, eik tu sakau, negali būt. Dieve, ir dabar kai pasižiūriu tas pirmas nuotraukas, nu tokie kaip pliušiniai“, – pasakojo Edita.
Dabar jie turi ir vardus, išrinko juos pagal rudakailių būdą ir išvaizdą: „Vienas Smalsius, kitas Rudis.“
Moteris sako specialiai susidraugauti su laukiniais gyvūnais nesistengė, priešingai, jų nemaitino, tikėjosi, kad ūgtelėję paliks sodybą. Tačiau laikas bėgo, o lapiokai vis drąsėjo:
„Man atrodo, kad jie ten miega, tame sename tvarte.“
Baiminasi dėl savo katino
Pasak Editos, dieną jų nepamatysi. Dažniausiai pasirodo vakare, kai moteris žvejoja vakarienę katinui Miciui.
„Per atstumėlį, guli. Vienas snaudžia, kitas žiovauna, nu jie tokie atsipūtę, nebijo“, – tikino moteris.
Tiesa, lapiokams ūgtelėjus, Editai vis daugiau nerimo dėl augintinio Miciaus. Tačiau, bent kol kas, Micius parodo, kas tikrasis kiemo šeimininkas.
„Nežinau ar bernai, ar mergos, ar pora, tai galvoju, kad man tai būtų geriau, kad bernai. O jeigu galvoju mergos, tai kai ateis čia bernai pavasarį, tai mano katinui bus amen“, – svarstė Edita.
Tačiau Edita viliasi, kad lapiokai suaugę išeis savo keliais.
„Noriu, kad išeitų, aš jau skaičiau, kad liepą, rugpjūtį turi išeit, bet va, rugsėjis, kažkaip dar vis čia“, – tikino moteris.
Vaizdo įrašas surinko daugiau nei milijono peržiūrų
Beje, jei ir išeis lapiokai, Editai prisiminimai išliks ilgam. Nes būtent video su smalsiais rudakailiais moters socialiniame tinkle surinko virš milijono peržiūrų.
Beje, įdomu ir tai, kad kūrybinga menininkė dar iki pažinties su tikrais lapiokais kurį laiką kolekcionavo lapes. Tiksliau viską kas su jomis susiję. Štai ir batai su pačios piešta lape, drabužiai. Draugų dovanoti, iš kelionių parvežti suvenyrai:
„Tai viskas nuo Kostuko ir prasidėjo.“
Kostukas – Editos nertas žaisliukas anuomet dar mažam sūnui.
„Vaiką moksluos išleidau, tai tik Kostas ir liko“, – teigė moteris.
O ir šioms visoms lapėms moteris ruošiasi ieškoti naujų namų. Planuoja sename tvarte sodybos pakrašty, kur dabar užsuka nakvoti lapiokai, įkurti lapių muziejų: „Jie jau parodė, kad ten vieta lapėms gyvent gera.“
Beje, ir pati Edita sako smalsi kaip tie lapiokai. Sako jau kurį laiką jos niekas ir vardu nebevadina: „Lapė. Lapiokas, lapiokas daugiau.“
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.