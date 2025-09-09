Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis pažėrė kritikos Ruginienės sumanymui ilginti atostogas: „Nematau galimybės, nebent...“

2025-09-09 09:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 09:56

Raginanti įvesti 4 dienų darbo savaitę, paskirtoji premjerė siūlo ilginti ir kasmetines atostogas. Inga Ruginienė siūlo ilsėtis 22 darbo dienas, tai yra dviem dienomis ilgiau. Tai girdėdami darbdaviai ragina premjerę užsiimti rimtesniais valstybiniais reikalais ir perspėja, kad lietuviams reikia ne daugiau ilsėtis, o atvirkščiai, dirbti.

Raginanti įvesti 4 dienų darbo savaitę, paskirtoji premjerė siūlo ilginti ir kasmetines atostogas. Inga Ruginienė siūlo ilsėtis 22 darbo dienas, tai yra dviem dienomis ilgiau. Tai girdėdami darbdaviai ragina premjerę užsiimti rimtesniais valstybiniais reikalais ir perspėja, kad lietuviams reikia ne daugiau ilsėtis, o atvirkščiai, dirbti.

47

Antraip Lietuva esą ims stagnuoti arba teks įsivežti šimtus tūkstančių darbo migrantų.

Panevėžio Socialinėse dirbtuvėse Viktorija padeda intelekto negalią turintiems žmonėms lavintis. Socialinė darbuotoja kaip tik atėjo pirmą dieną į darbą po atostogų. Kaip dirbančiai sudėtingomis sąlygomis, įstatymas jai suteikia 5 darbo dienomis ilgesnes atostogas už eilinius darbuotojus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

„Darbas yra toks, į kurį reikia įdėti labai daug pastangų, kuriame reikia labai daug kantrybės – 25 dienų mažoka, būtų gerai daugiau“, – komentavo socialinė darbuotoja Viktorija.

Viktorija prisipažįsta, kad šįkart per atostogas ne tinginiavo, o mokėsi:

„Mokslams, net nepajutau atostogų, ko gero, greitai norėsis dar.“

Paskirtoji premjerė I. Ruginienė tvirtina, kad visi dirbantieji Lietuvoje turi ilsėtis ilgiau nei iki šiol ir siūlo įteisinti 22 darbo dienų atostogas – 2 dienomis ilgesnes nei šiuo metu.

„Buvo intencija peržiūrėti ne tik kasmetines atostogas, šventines dienas, bet ir kitas poilsio dienas. Jei kalbame, kad dar nepasiruošę 4 dienų darbo savaitei, tai bent jau kasmetines atostogas tikrai galėtumėme peržiūrėti“, – sakė paskirtoji ministrė pirmininkė.

Žmonės atsako, ar pritaria Ruginienės siūlymui dirbti mažiau

Dėl ilgesnių atostogų paskirtoji premjerė ragina pradėti derybas profesines sąjungas ir darbdavius. O jeigu šiems susitarti nepavyktų, įsikištų Vyriausybė. Štai, kaip žmonės vertina iniciatyvą:

„Trūksta, šiuo momentu atostogauju, yra reikalų, nežinau, ar per savaitę spėsiu.“

„Būtina, labai džiugu, kad ilgina atostogas, nuostabu, gyvenam ne kad dirbtume, o kad džiaugtumės gyvenimu.“

„Labai gerai, reikia žmonėms pailsėti, mes, mokytojai, turime 40, ir tai mažai mums.“

Atostogos labai svarbu, tik ilginti.“

„Man nereikia tokių ilgų atostogų, moku balansuoti tarp darbo ir poilsio.“

Profsajungų lyderiai pritaria Ruginienės siūlymui ilginti atostogas

Profesinių sąjungų lyderiai tokiam paskirtosios premjerės, buvusios ilgametės profesinių sąjungų atstovės, pasiūlymui pritaria, mat 20 darbo dienų atostogos yra Europos Sąjungos minimumas.

„Žmonės yra pervargę – kiek darėme darbuotojų apklausas, tai darbuotojai pirmiausia pageidauja didesnio darbo užmokesčio ir daugiau poilsio“, – tikino profesinių sąjungų atstovė Dalia Jakutavičė.

Tačiau darbdaviai kasmetines atostogas pailginti dar dešimtadaliu – 2 darbo dienomis – griežtai nesutinka.

„Bet koks apribojimas uždaro galimybes plėstis. Įmonės gali judėti į kitas šalis, kur tokių dalykų nėra, ir tada nukentės tas pats darbuotojas“, – aiškino Pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius.

„Viena poilsio diena Lietuvai mokesčių sumokėjimo į biudžetą kainuoja virš 100 milijonų eurų. Produktų, paslaugų sukuriama per dieną 300 milijonų eurų. Galime matyti, kad iš vienos pusės ieškome pinigų, didiname mokesčius surinkti pinigų gynybai, nežiūrint socialinės gerovės, tai labai daug prarastumėme“, – tvirtino darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė.

„Iš ministrės pirmininkės tikimės premjerinių temų arba pozicijų matymo strateginiais klausimais – ekonomikos didinimo, gynybos stiprinimo“, – pasakojo verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.

I. Ruginienės pasiūlymui ilginti atostogas nepritaria ir koalicijos partneris Remigijus Žemaitaitis.

„Nematau galimybės, nebent planuojate įleisti dar 50 tūkstančių baltarusių, 30 tūkstančių rusų ir pusę milijono ukrainiečių, nes tuos darbus turi kažkas atlikti“, – teigė „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.

Beje, profsąjungos reikalauja, kad 2 poilsio dienos būtų pridėtos ne tik tiems, kas poilsiauja 20 darbo dienų per metus, kieno atostogos jau ir dabar ilgesnės.

22 darbo dienas šiuo metu atostogauja valstybės tarnautojai, mokytojai ir mokslininkai – 40 dienų, pilotai – 41 dieną, 30 darbo dienų atostogas įstatymas numato scenos menininkams, nuo 27 iki 33 darbo dienų ilsisi medikai, 25 dienas socialiniai darbuotojai, vaistininkai, jūreiviai ir žvejai.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:

Good.
Good.
2025-09-09 10:30
Gražią ir protinga premjere turim. Ne sarmata prieš kitas valstybes.
Atsakyti
Baisu
Baisu
2025-09-09 10:31
Profsąjungų bobelės visas darbas-
nedirbti, atostogauti.
Atsakyti
balsavotojas
balsavotojas
2025-09-09 10:25
remyga, bl ..., kur tas sidabrinis čiumadanas su kgb archyvu, su kuriuo pirdolinai į Amerikę ... ???
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (47)
